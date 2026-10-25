Apple Watch Ultra 4 is niet de duurste in 2026: voor deze Apple Watch betaal je nóg meer

De Apple Watch Ultra is al jaren de duurste uitvoering, maar daar is dit jaar verandering in gekomen. Dit model is in 2026 duurder dan de Apple Watch Ultra 4!

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Apple Watches in 2026

De nieuwe Apple Watches van 2026 liggen in de winkels! Apple heeft dit jaar de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 uitgebracht. Beide Apple Watches zijn voorzien van de nieuwe S11-chip en een verbeterde accuduur. Verder hebben zowel de Apple Watch Series 12 als de Apple Watch Ultra 4 meer gezondheidssensoren, zodat ze preciezere metingen uit kunnen voeren. Bij de vierde generatie van de Apple Watch Ultra krijg je verder exclusieve functies als de actieknop en een titanium behuizing.

De Apple Watch Ultra is traditiegetrouw niet alleen de geavanceerdste Apple Watch, maar ook de duurste smartwatch die Apple in een jaar uitbrengt. Bij de Apple Watch Ultra 4 hanteert Apple dezelfde beginprijs als bij de vorige generatie. Je krijgt de Apple Watch Ultra 4 voor maar liefst 896,95 euro. Dat is een hoge prijs, maar de Apple Watch Ultra 4 is verrassend genoeg niet het duurste model van het jaar. Voor een uitvoering van de Apple Watch Series 12 ben je nóg meer geld kwijt.

Apple Watch Series 12

Apple heeft het ontwerp van de Apple Watch Series 12 vernieuwd. Je kunt bij de reguliere Apple Watch van 2026 niet alleen kiezen voor een behuizing van aluminium of titanium. Apple heeft de Apple Watch Series 12 ook uitgebracht in een uitvoering van keramiek. We zagen keramiek voor de laatste keer bij de Apple Watch Series 5, maar het materiaal keert jaren later weer terug bij de smartwatch. Bij de Apple Watch Series 12 kun je kiezen uit drie materialen bij de afwerking van de behuizing.

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Keramiek heeft verschillende voordelen, zo is het materiaal ontzettend sterk en duurzaam. Krasjes en andere beschadigingen komen minder snel voor, maar dat zie je ook wel terug aan de prijs. De Apple Watch Series 12 kost maar liefst 1049 euro. Voor die beginprijs heb je de kleinere uitvoering van 42 millimeter. Wil je de grotere variant? Dan ben je 1099 euro kwijt voor je volgende Apple Watch. De Apple Watch Series 12 is daarmee zelfs duurder dan de Apple Watch Ultra 4.

Meer over de Apple Watch

De Apple Watch Series 12 van keramiek is in 2026 dus de duurste Apple Watch. Bij de keramische uitvoering kun je kiezen uit de kleuren parelwit en nachtblauw. Voor de beginprijs van 1049 euro krijg je standaard GPS en Cellular. Vind je de Apple Watch Series 12 van keramiek te duur? Dan kun je ook voor de uitvoering van aluminium kiezen, die je voor 438,95 euro haalt. Bekijk hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 12:

Ben je juist op zoek naar de beste Apple Watch van het jaar? Je komt dan bij de Apple Watch Ultra 4 uit, die over een aantal geavanceerde functies beschikt. Het is bovendien de Apple Watch met de beste accuduur van dit moment. De Apple Watch Ultra 4 is gemaakt van titanium en heeft een scherm van saffierglas. Benieuwd hoeveel je betaalt voor de beste Apple Watch van 2026? Hier haal je de Apple Watch Ultra 4 het voordeligst in huis: