Apple brengt iOS 27.2 uit – met véél nieuwe functies voor je iPhone

Updaten maar! Apple heeft iOS 27.2 uitgebracht, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Dit zijn ze!

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iOS 27.2

Apple heeft op maandag 26 oktober 2026 iOS 27.2 uitgebracht! Het is de eerste grote tussentijdse update sinds de komst van iOS 27 in september. Apple bracht vorige week al iOS 27.1 uit, maar die update was exclusief voor gebruikers met een iPhone Duo. Alle andere iPhones kunnen nu bijwerken naar iOS 27.2, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Dat is niet alles, want Apple voert ook belangrijke verbeteringen in de beveiliging van je iPhone door.

Apple brengt vooral nieuwe functies naar de applicaties die standaard op je iPhone staan. Zo worden Berichten, FaceTime en Podcasts uitgebreid met nieuwe features. Apple Music gaat eveneens op de schop, want Apple geeft de muziekdienst een compleet nieuw ontwerp. Ben je benieuwd wat er precies veranderd in iOS 27.2? We zetten de tien belangrijkste veranderingen voor je onder elkaar!

1. Berichten

De Berichten-app krijgt in iOS 27.2 een handige nieuwe functie, waarmee je sneller bepaalde acties uitvoert. Zo registreert je iPhone voortaan automatisch wanneer iemand een afspraak probeert te maken. Je krijgt vervolgens een suggestie om die afspraak aan je agenda toe te voegen. De app kan eveneens voorstellen om een herinnering aan te maken of informatie in een notitie te bewaren. Via de instellingen van je iPhone bepaal je zelf welke suggesties je wilt ontvangen.

2. Apple Music

Apple past het uiterlijk van Apple Music aan met iOS 27.2. Het bekende rode app-icoontje maakt plaats voor een zwart-wit ontwerp. Binnen de applicatie gebruikt Apple voortaan blauwe accenten om het geselecteerde tabblad aan te geven. De widgets krijgen eveneens een nieuw uiterlijk met een zwarte achtergrond. Apple neemt dus afscheid van de bekende rode kenmerken in Apple Music, in plaats daarvan krijgt de muziekdienst een zakelijker uiterlijk.

3. Apple Podcasts

Apple maakt het gemakkelijker om je favoriete podcasts terug te vinden. De Podcasts-app krijgt op het tabblad ‘Home’ twee afzonderlijke onderdelen. Bij ‘Nieuwe afleveringen’ verschijnen de nieuwste afleveringen van podcasts die je volgt. Onder ‘Verder luisteren’ vind je afleveringen waaraan je al bent begonnen. Je hoeft daardoor minder te zoeken als je een podcast later wilt afluisteren.

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4. Apple TV

De Apple TV-app heeft vanaf iOS 27.2 ondersteuning voor persoonlijke profielen op je iPhone. Ieder gezinslid kan daarmee een eigen profiel gebruiken. Apple houdt de kijkgeschiedenis en aanbevelingen per persoon gescheiden. Je krijgt daardoor vooral films en series voorgesteld die aansluiten bij jouw voorkeuren. De functie is handig wanneer meerdere mensen binnen hetzelfde huishouden Apple TV gebruiken.

5. FaceTime

Apple breidt FaceTime in iOS 27.2 uit met nieuwe mogelijkheden voor videogesprekken. De functie Dual Capture werkt voortaan eveneens tijdens groepsgesprekken. Met deze feature kun je beelden van de camera aan de voorkant en achterkant van je iPhone op hetzelfde moment delen. FaceTime ondersteunt daarnaast een externe gebarentolk of live-ondertitelaar tijdens een gesprek. Die toevoeging maakt videogesprekken toegankelijker voor mensen met een gehoorbeperking..

6. Apple Pencil

De Apple Pencil werkt vanaf iOS 27.2 met de iPhone Duo. Apple kondigde deze mogelijkheid eerder aan, maar de ondersteuning ontbrak bij de introductie van het toestel. Met de stylus kun je bijvoorbeeld schrijven en tekenen op het scherm. Er zit wel een belangrijke beperking aan deze nieuwe functie. De iPhone Duo ondersteunt uitsluitend de Apple Pencil met usb-c, dus niet de Apple Pencil Pro of andere modellen.

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7. Foto’s

Apple verbetert de gedeelde albums in de Foto’s-app. Je kunt voortaan bijschriften en opmerkingen aanpassen nadat je ze hebt geplaatst. De app helpt bovendien voorkomen dat dezelfde foto meerdere keren in een album terechtkomt. Gebruikers kunnen daarnaast een herinnering krijgen voordat een gedeeld album verloopt. Zo krijgen deelnemers van het gedeelde album de kans om belangrijke foto’s en video’s op tijd te bewaren.

8. AI-afbeeldingen

Apple voegt ondersteuning voor SynthID-watermerken toe aan iOS 27.2. Met deze techniek kunnen afbeeldingen die door generatieve AI zijn gemaakt of aangepast worden herkend. De ondersteuning verschijnt in Foto’s en Image Playground. Hiermee wordt het gemakkelijker om bepaalde AI-bewerkingen te herkennen. De functie betekent overigens niet dat je iPhone voortaan iedere afbeelding die met AI is gemaakt automatisch kan identificeren.

9. Woning

De Woning-app krijgt twee nieuwe functies voor geschikte slimme deursloten. Met ‘Lock After Closing’ kun je instellen dat een deur automatisch vergrendelt nadat je hem hebt gesloten. Je bepaalt zelf hoeveel tijd daartussen zit. De tweede functie, ‘Door Left Open’, stuurt een melding wanneer een deur te lang openstaat. Beide mogelijkheden werken alleen met slimme sloten die de nieuwe instellingen ondersteunen.

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10. HomePod

Apple introduceert een nieuwe instelling voor de HomePod, waarmee je de aanraakbediening gedeeltelijk kunt vergrendelen. De functie voorkomt dat je per ongeluk muziek start door de bovenkant van de speaker aan te raken. Handige bedieningselementen voor timers en wekkers blijven beschikbaar. Je hebt hiervoor softwareversie 27.2 nodig op zowel je iPhone als je HomePod. De nieuwe instelling geeft je zo meer controle over de bediening van je slimme speaker. Daarnaast brengt Apple de nieuwe functie Geluidsgloed naar de HomePod met iOS 27.2.

Meer over iOS 27.2

Met iOS 27.2 komen dus veel nieuwe functies naar je iPhone. Apple heeft overigens niet alle verwachte functies aan iOS 27.2 toegevoegd. De vernieuwde Gezondheid-app verscheen eerder in testversies, maar ontbreekt in de definitieve update. Apple brengt de nieuwe app naar verwachting later dit jaar alsnog uit. Siri AI heeft wel extra functies gekregen, maar deze verbeteringen zijn voorlopig niet beschikbaar in Nederland. Het is nog niet bekend wanneer Siri AI naar landen in de Europese Unie komen.

Je kunt iOS 27.2 nu installeren via ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ op je iPhone. Het is verstandig om de update snel te installeren, omdat Apple veel verbeteringen in de beveiliging van je iPhone doorvoert. Zo krijg je niet alleen nieuwe functies met iOS 27.2, maar is de beveiliging van je iPhone ook weer op orde. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!