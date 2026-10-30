Apple brengt veelgevraagde functie terug naar je Apple Watch: zo werkt die

Met watchOS 27 verwijderde Apple een belangrijke functie van de Apple Watch, maar de feature keert met watchOS 27.2 weer terug. Hier vind je die!

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watchOS 27.2

Er is weer een update voor je Apple Watch beschikbaar! Apple heeft watchOS 27.2 uitgebracht, waarmee een veelgevraagde functie terugkeert naar je Apple Watch. Na het installeren van de update kun je de appkiezer weer gebruiken op de Apple Watch. De appkiezer is het overzicht met alle applicaties die je recent hebt gebruikt. In watchOS 26 en eerder opende je de appkiezer door tweemaal op de Digital Crown te drukken.

Het was lange tijd een handige functie, waarmee je op een snelle manier toegang krijgt tot de applicaties op je Apple Watch. Toch besloot Apple om de appkiezer te verwijderen in watchOS 27. Heb jij watchOS 27 geïnstalleerd op je Apple Watch en mis je de handige functie? Dan hebben we goed nieuws, want de veelgevraagde functie is in watchOS 27.2 weer beschikbaar. Toch werkt de appkiezer niet helemaal op dezelfde manier.

Hier vind je de functie

In watchOS 27.2 keert de appkiezer weer terug naar de Apple Watch. Waar je eerder tweemaal op de Digital Crown moest drukken om het overzicht van alle apps te openen, heeft Apple de appkiezer nu op een andere plek verstopt. Heb jij watchOS 27.2 geïnstalleerd op je Apple Watch? In dat geval heeft het geen nut om twee keer op de Digital Crown te drukken. Je vindt de appkiezer op de volgende manier:

Ontgrendel je Apple Watch; Open een applicatie naar keuze; Houd de onderkant van het scherm ingedrukt; De appkiezer verschijnt vervolgens automatisch.

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Let op, want je kunt de appkiezer alleen openen vanuit een applicatie. Het is dus niet mogelijk om de appkiezer te activeren vanaf het beginscherm van je Apple Watch. Open eerst een applicatie, vervolgens bekijk je de appkiezer door je vinger op de onderkant van het scherm te houden. Je kunt verticaal over de appkiezer vegen om alle applicaties te bekijken. Tik je op een app in de appkiezer? Dan wordt de applicatie weer geopend op je Apple Watch.

Meer over watchOS 27.2

Met de appkiezer heb je alle applicaties weer binnen handbereik op je Apple Watch. Het is een functie die veel wordt gebruikt, zeker om snel te wisselen tussen apps. Voor veel gebruikers was het ontbreken van de appkiezer een groot gemis, maar in watchOS 27.2 is dat probleem opgelost. Je vindt watchOS 27.2 op je Apple Watch onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Op je iPhone vind je de update op dezelfde manier in de Watch-app.

Naast de appkiezer brengt Apple meer verbeteringen naar je Apple Watch met watchOS 27.2. Zo worden de belangrijkste problemen van watchOS 27 opgelost en krijgt Apple Music een nieuw ontwerp. Het is verstandig om de update zo snel mogelijk te installeren, zodat de beveiliging van je Apple Watch weer op orde is. Wil je geen enkele update voor de Apple Watch missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!