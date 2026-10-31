Waarom je nu beter géén nieuwe smart-tv kunt kopen

Ben je van plan om een nieuwe smart-tv te kopen? Je kunt dan beter nog even wachten, want dit is de slechtste tijd om een nieuwe televisie te halen. Dit is waarom!

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Nieuwe smart-tv kopen

Is jouw televisie aan vervanging toe? Dan is de kans groot dat je op zoek bent naar een nieuwe smart-tv. Tegenwoordig hebben vrijwel alle televisies slimme functies, waarmee je eenvoudig naar Netflix, Disney Plus en andere streamingdiensten kijkt. Je hebt daardoor geen extra apparaten nodig om je favoriete films en series af te spelen. Toch is dit niet het beste moment om een nieuwe smart-tv te kopen. De prijzen van veel televisies kunnen binnenkort behoorlijk dalen.

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Die prijsdalingen hebben alles te maken met Black Friday. Dit jaar valt de koopjesdag op vrijdag 27 november 2026, die dag komen veel winkels met hoge kortingen. Vooral bij duurdere apparaten, zoals smart-tv’s, kun je tijdens deze kortingsperiode behoorlijk wat geld besparen. Ieder jaar begint de actieperiode voor Black Friday eerder, waardoor je niet meer tot 27 november hoeft te wachten. Wil je een nieuwe smart-tv kopen? Wacht dan nog heel even, want je kunt veel televisies binnenkort waarschijnlijk veel voordeliger in huis halen.

Hoge kortingen tijdens Black Friday

Black Friday is ieder jaar een goed moment om een nieuwe televisie te kopen. Volgens de Consumentenbond betaal je tijdens deze kortingsperiode soms wel twintig procent minder voor een smart-tv. Dat kan bij een dure televisie al snel honderden euro’s schelen. Vooral televisies die eerder dit jaar zijn verschenen, worden in november regelmatig voor een lagere prijs aangeboden. Je krijgt daardoor een relatief nieuwe smart-tv, zonder dat je de oorspronkelijke adviesprijs hoeft te betalen. Genoeg reden dus om nog even te wachten met je aankoop, zeker als je niet de hoofdprijs voor een smart-tv wilt betalen.

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Toch betekent dit niet dat iedere televisie tijdens Black Friday automatisch goedkoper is. Sommige winkels adverteren met enorme kortingen, maar vergelijken de actieprijs met een veel hogere oorspronkelijke prijs. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt daarom regelmatig voor misleidende aanbiedingen. Controleer altijd de prijsgeschiedenis van een smart-tv, voordat je een bestelling plaatst. Zo weet je zeker dat je daadwerkelijk geld bespaart met een aanbieding, al helemaal tijdens Black Friday.

Dit is het beste moment om een smart-tv te kopen

Wil je profiteren van een aantrekkelijke korting op een nieuwe smart-tv? Houd dan vooral de maand november goed in de gaten. Black Friday valt dit jaar op 27 november, maar verschillende winkels starten hun aanbiedingen al weken eerder. Je hoeft dus niet tot het einde van de maand te wachten om een voordelige televisie te vinden. De eerste interessante aanbiedingen kunnen al begin november verschijnen.

Het is wél verstandig om nu alvast te bepalen welke smart-tv je wilt kopen. Vergelijk verschillende modellen en noteer de huidige prijzen, zodat je straks direct ziet hoeveel korting je krijgt. Let goed op het typenummer, want winkels verkopen tijdens Black Friday regelmatig televisies uit verschillende modeljaren. Een ouder model hoeft overigens helemaal geen slechte keuze te zijn, zeker als je daardoor honderden euro’s bespaart.

Heb je geen haast met je nieuwe televisie? Wacht dan nog even met bestellen, want de komende weken kun je mogelijk veel geld besparen! Wil je geen enkele aanbieding missen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, zodat je regelmatig goede deals ontvangt in je mailbox!