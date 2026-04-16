Welke MacBook moet je kiezen in 2026? Dit is (niet) de beste keuze voor jou

Ben je van plan een nieuwe MacBook aan te schaffen, dan heb je best veel mogelijkheden in 2026 – wij helpen je om de juiste keuze te maken!

Welke MacBook moet je kiezen in 2026?

Ga je voor een lichte MacBook Air, een krachtige MacBook Pro, of toch liever voor de meer betaalbare MacBook Neo? We zetten de verschillende MacBooks voor je op een rij, zodat je gemakkelijk kunt kiezen!

MacBook Air

De MacBook Air 2026 is een dunne en lichte laptop met sterke prestaties en een lange batterijduur, die ideaal is voor dagelijks gebruik. De MacBook Air is al jaren de populairste laptop van Apple — en dat is niet zonder reden. Met chips zoals de M3 en inmiddels de M5 is hij sneller dan ooit, terwijl hij nog steeds dun, stil (geen ventilator!) en licht blijft. Hij is geschikt voor het merendeel van de taken die de gemiddelde gebruiker uitvoert en daardoor de beste keuze voor zo’n 80 procent van de gebruikers.

Voordelen MacBook Air Snel genoeg voor vrijwel alles (studie, werk, lichte editing)

Snel genoeg voor vrijwel alles (studie, werk, lichte editing) Lange batterijduur (zo’n 15 tot 18 uur)

Lange batterijduur (zo’n 15 tot 18 uur) Dun en licht design

Dun en licht design Relatief betaalbaar voor Apple-begrippen Nadelen MacBook Air Beperkt aantal poorten (2x USB-C)

Beperkt aantal poorten (2x USB-C) Geen ventilator, dus minder geschikt voor langdurige zware taken

Geen ventilator, dus minder geschikt voor langdurige zware taken Scherm is beperkt tot 60 Hz

MacBook Air Scherm 13 of 15 inch Liquid Retina XDR-display Processor M5-chip Werkgeheugen 16 GB, 24 GB of 32 GB Opslagruimte 512 GB, 1 TB, 2 TB of 4 TB Batterijduur Tot 18 uur video streamen Kleuren Hemelsblauw, Zilver, Sterrenlicht of Middernacht Prijs € 1.109,57

MacBook Pro

De MacBook pro 2026 is een zeer krachtige laptop met actieve koeling en high-end prestaties, bedoeld voor professionals. Deze laptop is echt gebouwd voor zware workflows. De MacBook Pro is dan ook ideaal als je serieus creatief werk doet, zoals videobewerking, programmeren, muziekproductie of zware multitasking. Gebruik je over het algemeen alleen maar Safari, Word en Netflix? Dan is de MacBook Pro al snel zonde van je geld.

Voordelen MacBook Pro Veel krachtiger (geschikt voor video editing, 3D, etc.)

Veel krachtiger (geschikt voor video editing, 3D, etc.) Actieve koeling, dus blijft langdurig prestaties leveren

Actieve koeling, dus blijft langdurig prestaties leveren Beter scherm (helderder, hogere refresh rate)

Beter scherm (helderder, hogere refresh rate) Meer poorten (HDMI, SD-kaart, extra Thunderbolt) Nadelen MacBook Pro Fors duurder

Fors duurder Zwaarder en minder draagbaar

Zwaarder en minder draagbaar Overkill voor dagelijks gebruik

MacBook Pro Scherm 14 of 16 inch Liquid Retina XDR-display Processor M5-chip, M5 Pro-chip of M5 Max-chip Werkgeheugen (afhankelijk van chip) 16 GB, 24 GB of 32 GB

24 GB, 48 GB of 64 GB

48 GB, 64 GB, 128 GB Opslagruimte (afhankelijk van chip) 1 TB, 2 TB, 4 TB of 8 TB Batterijduur Tot 23 uur video afspelen Kleuren Spacezwart of Zilver Prijs € 2.299,-

MacBook Neo

De MacBook Neo 2026 is een Instapmodel MacBook met een lagere prijs en prestaties, gericht op licht gebruik. De MacBook Neo is de nieuwkomer van Apple en richt zich vooral op een lagere prijs. Hij draait op de A18 Pro-chip (net zoals de iPhone 16 Pro (Max)) en is bedoeld voor basisgebruik. De MacBook Neo is geschikt als je een budget MacBook zoekt waarmee je vooral wilt browsen, e-mailen en streamen. Ook als tweede laptop is de Neo uitermate geschikt.

Voordelen MacBook Neo Veel goedkoper dan Air en Pro

Veel goedkoper dan Air en Pro Licht en kleurrijk design

Licht en kleurrijk design Prima voor simpele taken Nadelen MacBook Neo Minder krachtig (vooral bij multitasking)

Minder krachtig (vooral bij multitasking) Minder werkgeheugen en opslagruimte

Minder werkgeheugen en opslagruimte Minder geschikt als lange termijn-laptop

MacBook Neo Scherm 13 inch Liquid Retina-display Processor A18 Pro-chip Werkgeheugen 8 GB Opslagruimte 256 GB of 512 GB opslagruimte Batterijduur Tot 16 uur video streamen Kleuren Zilver, Blos, Citrus en Indigo Prijs € 669,-

Conclusie: welke MacBook moet je kiezen in 2026?

In grote lijnen zit het als volgt: zoek je een betaalbare MacBook waarmee je prima kunt surfen, tekstverwerken en content streamen? Dan is de MacBook Neo zonder meer je beste keuze. Wil je een laptop die langer meegaat en ook beter met wat zwaardere taken en multitasking omgaat? Kies dan voor de MacBook Air. En alleen als je écht een heel krachtige MacBook nodig hebt, kies je voor de MacBook Pro.

MacBook kopen?

Heb je je keuze gemaakt en wil je een MacBook gaan aanschaffen? Kijk dan zeker naar de onderstaande deals, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

Apple MacBook Air 2026 deals Apple MacBook Air 2026 13 inch 16 GB werkgeheugen 512GB Apple M5 processor € 1.109,57 1 dag Bekijk bij Amazon Apple MacBook Air 2026 13 inch 16 GB werkgeheugen 512GB Apple M5 processor € 1.109,57 1 dag Bekijk bij Bol.com Apple MacBook Air 2026 13 inch 16 GB werkgeheugen 512GB Apple M5 processor € 1.129,00 1 dag Bekijk bij Coolblue Vergelijk alle Apple MacBook Air 2026 prijzen

Apple MacBook Pro 2026 M5 Pro deals Apple MacBook Pro 2026 14 inch 32 GB werkgeheugen 1000GB Apple M5 processor € 2.299,00 1 dag Bekijk bij Media Markt Apple MacBook Pro 2026 14 inch 32 GB werkgeheugen 1000GB Apple M5 processor € 2.299,00 1 dag Bekijk bij Amazon Apple MacBook Pro 2026 14 inch 32 GB werkgeheugen 1000GB Apple M5 processor € 2.327,03 3 dagen Bekijk bij Yorcom Vergelijk alle Apple MacBook Pro 2026 M5 Pro prijzen