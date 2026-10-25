Zo verwijder je Apple Intelligence (én krijg je 12 GB opslagruimte terug)

Apple Intelligence neemt heel wat opslagruimte in op je Mac – gebruik je de functies niet, dan kun je ze verwijderen en 12 GB terugwinnen.

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Zo verwijder je Apple Intelligence

Sinds macOS 27 Golden Gate is de mogelijkheid verdwenen om Apple Intelligence met één schakelaar volledig uit te schakelen. Ook als je afzonderlijke AI-functies uitzet, blijven de bijbehorende modellen op je Mac staan.

Daar is een oplossing voor: RemoveMacAI. Deze opensourcetool schakelt Apple Intelligence uit, verwijdert de gedownloade AI-modellen en voorkomt dat macOS ze opnieuw downloadt. Volgens de ontwikkelaar gebeurt dat zonder de ingebouwde systeembeveiliging van Apple uit te schakelen.

Zo werkt het

Volg de onderstaande stappen om opslagruimte vrij te maken:

Open Terminal. Ga naar Finder en kies ‘Apps’ en vervolgens ‘Hulpprogramma’s’. Je kunt ook met Spotlight zoeken naar Terminal;

Kopieer de regel in de afbeelding hieronder en plak deze in Terminal:

Druk op Enter. Als macOS om toestemming vraagt om de geplakte opdracht uit te voeren, controleer dan eerst of je de juiste regel hebt gekopieerd.

Het script vraagt vervolgens of je Apple Intelligence wilt verwijderen. Typ ‘y’ om door te gaan of ‘n’ om af te breken.

Het script is gemaakt door GitHub-gebruiker omlahore. Na uitvoering worden de bijbehorende AI-modellen verwijderd.

Deze functies raak je kwijt

Houd er rekening mee dat je niet alleen opslagruimte vrijmaakt wanneer je Apple Intelligence verwijdert. Ook functies zoals Schrijfhulpmiddelen, Genmoji, Image Playground, AI-functies van Siri, samenvattingen in Mail en Safari en de ChatGPT-integratie kunnen verdwijnen. Gebruik je deze mogelijkheden regelmatig? Dan is het misschien verstandiger om Apple Intelligence gewoon ingeschakeld te laten.

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Kun je Apple Intelligence weer terugzetten?

Ja, volgens de maker van het script kun je de wijziging ook terugdraaien. Open Terminal opnieuw, voer dezelfde code in maar voeg erachter ‘ -s revert’ aan toe. Druk op ‘Enter’ en volg de instructies. Controleer na afloop of de functies weer beschikbaar zijn.

Heb je een Mac met weinig opslagruimte en gebruik je de AI-functies nooit? Dan kan het verwijderen van Apple Intelligence interessant zijn. Je kunt mogelijk ongeveer 12 GB terugwinnen, al verschilt de daadwerkelijke besparing per systeem.

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