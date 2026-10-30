Google Maps maakt je smartphone véél trager – maar zo los je dat op

Google Maps heeft een groot nadeel, want de navigatiedienst maakt je smartphone mogelijk veel trager. Zo los je dat op!

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Google Maps

Ben jij regelmatig onderweg met de auto, trein, metro, bus of fiets? In dat geval is Google Maps een van de handigste manieren om zo snel mogelijk je bestemming te bereiken. Zowel onder iPhone– als Android-gebruikers is Google Maps enorm populair, maar de navigatiedienst heeft ook een groot nadeel. Google Maps neemt op de meeste smartphones veel meer opslagruimte in dan nodig is, dat bij sommige gebruikers tot problemen kan leiden. Te weinig opslagruimte maakt je smartphone doorgaans ook trager.

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Bestanden als applicaties, foto’s en video’s worden steeds groter, waardoor ze meer opslagruimte nodig hebben. Dat kan ervoor zorgen dat je te weinig opslagruimte op je smartphone overhoudt voor belangrijke apps en dat je toestel veel trager wordt. Moet jij regelmatig bestanden verwijderen om opslagruimte vrij te maken? In dat geval is het verstandig om ook eens naar Google Maps te kijken, want een functie van de navigatiedienst heeft (te) veel opslagruimte nodig.

Schakel deze functie uit

Google kondigde eind 2023 een belangrijke verandering aan voor Google Maps. Waar de functie ‘Tijdlijn’ eerder werd opgeslagen in de cloud van Google, worden alle gegevens sindsdien bewaard op je smartphone. Dat heeft als voordeel dat je geen internet meer nodig hebt voor de functie, maar zorgt er ook voor dat Google Maps veel meer opslagruimte nodig heeft. Op die manier maakt Google Maps je smartphone mogelijk veel trager. Wil je dat voorkomen? Schakel de volgende functie dan uit:

Open Google Maps op je smartphone; Tik rechtsboven op je profielfoto; Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Locatie en privacy’; Tik onder ‘Tijdlijn’ op ‘Alle Tijdlijn-gegevens verwijderen’; Accepteer de voorwaarden en kies voor ‘Verwijderen’.

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Tijdlijn zorgt ervoor dat Google Maps onthoudt op welke plekken je bent geweest. Zo kun je later eenvoudiger plekken terugvinden, maar de functie heeft relatief veel opslagruimte nodig. Zeker als je veel reist met Google Maps zorgt Tijdlijn ervoor dat er veel data van je wordt verzameld. Door deze informatie te verwijderen maak je eenvoudig veel opslagruimte vrij op je smartphone, zonder andere apps te verwijderen. Op die manier voorkom je dat Google Maps je smartphone trager maakt.

Wil je dat Google Maps niet registreert op welke plekken je bent geweest? Je kunt de functie dan ook helemaal uitschakelen. Ga daarvoor opnieuw naar Tijdlijn in de instellingen van Google Maps en schakel de functie uit. Op die manier slaat Google Maps je geschiedenis niet meer op. Dat is niet alleen handig voor de opslagruimte van je smartphone, maar ook voor je privacy in Google Maps. Zonder Tijdlijn werkt Google Maps nog steeds naar behoren.

Meer over Google Maps

Andere functies in Google Maps die veel opslag nodig hebben zijn offline kaarten en de cache. Offline kaarten komen van pas als je regelmatig onderweg bent zonder internetverbinding, maar nemen veel opslagruimte in als je ze niet gebruikt. Ga in Google Maps naar je profielfoto en kies voor ‘Offline kaarten’. Heb je kaarten gedownload, terwijl je ze niet meer gebruikt? Tik dan op de drie puntjes en kies voor ‘Verwijderen’ om opslag vrij te maken in Google Maps.

Daarnaast kun je in Google Maps onder ‘Profielfoto > Instellingen > Over en voorwaarden > Appgegevens wissen’. Tik op ‘OK’ om de lokale gegevens van de apps te wissen, waaronder offline kaarten en cachegegevens. Dit is eveneens een eenvoudige manier om te voorkomen dat Google Maps onnodig veel opslagruimte nodig heeft en je smartphone trager maakt. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!