We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Nederlandse verkoop iPhone 12, 12 Pro en iPad Air 2020 officieel gestart

Gisteren was het zover: de iPhone 12, 12 Pro en iPad Air 2020 zijn officieel verkrijgbaar in Nederland. De eerste twee iPhone 12-modellen zijn vanaf vandaag in Nederlandse winkels te vinden, of ploffen op de deurmat van de mensen die vorige week een pre-order hebben geplaatst. Daarnaast is de in september onthulde iPad Air 2020 nu eindelijk verkrijgbaar.

Dit zijn de reparatiekosten voor de iPhone 12 en 12 Pro

Voor de klunzen onder ons: de reparatiekosten (buiten garantie) van de nieuwe iPhone 12 en iPhone 12 Pro werden deze week ook bekend. Wie voor een erkende reparatiedienst van Apple kiest, is met de iPhone 12 net even wat meer kwijt. Voor de iPhone 12 Pro zijn de kosten voor een schermreparatie ten opzichte van de iPhone 11 Pro ongewijzigd gebleven. De prijs blijft 311,10 euro, ondanks de komst van van het nieuwe oled-scherm met Keramisch Schild. De schermreparatieprijzen voor de iPhone 12, het instapmodel, zijn wel gestegen ten opzichte van de iPhone 11.

Gerucht: AirTag wordt binnenkort uitgebracht in twee formaten

De lancering van de AirTag komt steeds dichterbij. Volgens een nieuw gerucht wordt de bluetooth-tracker binnenkort gelanceerd en is ‘ie verkrijgbaar in twee formaten. Dat zegt de doorgaans betrouwbare Apple-lekker L0vetodream. De anonieme insider deelt op Twitter wat cryptische berichten. Het eerste bericht gaat over “een grote” en “een kleine” die er “binnenkort” aankomen. Een uur later volgt nog een tweet met “tag TAG”. Het gerucht zou dan ook kunnen betekenen dat we de aankondiging van de AirTag ofwel tijdens het verwachte Apple-event in november zullen zien, of dat Apple het apparaatje op een ander moment aankondigt.

iOS 14.1 en iPadOS 14.1 beschikbaar

Apple heeft deze week iOS 14.1 uitgebracht. De nieuwe software is beschikbaar voor alle recente iPhones. Ook is er een nieuwe versie van iPadOS beschikbaar. Apple-liefhebbers werden al eerder blij gemaakt met de komst van iOS 14.1. Helaas bleek het toen om een vergissing van Apple te gaan. Nu lijkt het écht zo ver te zijn: iOS 14.1 en iPadOS 14.1 zijn officieel beschikbaar.

iPhone 12 eerste indruk: de nieuwe standaard is meer Pro dan ooit

De iPhone 12 is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar in Nederland, maar iPhoned kon donderdag alvast met het nieuwe toestel aan de slag. Een nieuw design, ondersteuning voor 5G, een veel mooier scherm en beter camerasysteem: de iPhone van 2020 had voor Apple duidelijk genoeg in huis om de iPhone 11S over te slaan. Volgens Apple is de iPhone 12 de start van ‘een nieuw hoofdstuk’ voor het bedrijf, en daar zijn wij het op het eerste gezicht in ieder geval mee eens.

