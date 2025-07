Jouw WhatsApp-berichten krijgen een nieuwe functie: hier vind je die

Gebruik je regelmatig WhatsApp? In dat geval krijgen jouw berichten in WhatsApp binnenkort een handige functie. Zo werkt die!

Nieuwe functie WhatsApp

Er komt weer een nieuwe functie naar WhatsApp! De berichtendienst voegt regelmatig verbeteringen door, die eerst opduiken in een testversie van de applicatie. In de nieuwste testversie van WhatsApp krijgen berichten een handige nieuwe functie. Het wordt mogelijk om direct op berichten te reageren in groepsgesprekken. Deze reacties worden vervolgens onder het bericht gegroepeerd, zodat groepsgesprekken veel overzichtelijker blijven.

Het was al langer duidelijk dat deze functie naar WhatsApp op Android-toestellen komt. De berichtendienst heeft de feature al eerder toegevoegd aan de testversie voor Android, maar bij iOS ontbrak de optie nog. Daar is met de nieuwste testversie van WhatsApp verandering in gekomen. Op de iPhone en iPad krijgen berichten in WhatsApp er binnenkort dus een handige nieuwe functie bij.

WhatsApp introduceert threads

De nieuwe functie in WhatsApp zorgt ervoor dat er een gesprek kan ontstaan onder berichten. Je kunt nu al reageren op berichten, maar deze reactie verschijnt vervolgens als nieuw bericht in het (groeps)gesprek. Daar komt in de volgende versie van WhatsApp een optie bij, want dan kun je ook direct onder een bericht reageren. Deze reactie wordt niet weergegeven in het gesprek, maar verschijnt alleen als je erop tikt.

Met deze verbetering blijven vooral groepsgesprekken veel overzichtelijker. Alle reacties onder een bericht worden verzameld in een ’thread’, waarbij je in het groepsgesprek alleen ziet hoeveel reacties een bericht heeft. Wil je die openen? Dan moet je op het bericht tikken, zodat alle reacties uitgeklapt worden. Voornamelijk in drukke gesprekken is dit een handige functie, zo voorkom je dat je berichten in WhatsApp mist door de vele meldingen in een groep.

In de nieuwe versie van WhatsApp worden gerelateerde berichten overzichtelijk gebundeld in een thread. De nieuwe functie komt naar berichten in zowel privé- als groepsgesprekken, maar komt vermoedelijk vooral bij laatstgenoemde van pas. Zeker in groepsgesprekken met veel deelnemers kunnen berichten elkaar snel opvolgen, waarmee het overzicht soms ver te zoeken is. WhatsApp brengt daar met threads verandering in.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe functie naar berichten in WhatsApp komt. De berichtendienst test features doorgaans een aantal weken tot maanden, voordat ze beschikbaar komen voor alle gebruikers. Nog even geduld dus, want groepsgesprekken in WhatsApp zijn binnenkort veel overzichtelijker.