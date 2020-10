Met het iPhone 12-event nog vers in het geheugen is het alweer tijd om vooruit te kijken. Half november lijkt er namelijk nog een Apple-event te komen. Wat kunnen we daar verwachten?

Wanneer is het 2020 november-event?

Volgens de meest recente geruchten organiseert Apple op 17 november zijn laatste keynote van het jaar. De iPhone, iPad en Apple Watch hebben hun tijd in de spotlights gehad en nu is het tijd voor de Mac en accessoires. Dit verwachten wij tijdens het event te zien.

1. Apple Silicon-MacBooks

Wat de iPhone 12 voor het Apple-event van vorige week was, dat zullen ARM-Macs zijn voor de keynote in november. Tijdens WWDC onthulde Apple zijn grote plannen om Intel links te laten liggen en voortaan zelf processors voor Macs te gaan maken. Na de iPhone, iPad en Apple Watch draaien ook Macs binnenkort op door Apple ontworpen chips.

Dit najaar zou het eerste exemplaar daarvan verschijnen: een nieuwe versie van de 12 inch-MacBook. Deze compacte Mac is al jaren niet bijgewerkt, maar zou met de komst van Apple Silicon een tweede leven krijgen.

Stiekem hopen we dat Apple van dit moment gebruikmaakt om ook het design van de MacBook een opknapbeurt te geven. De laptops van het bedrijf zien er sinds 2016 immers hetzelfde uit. Is dit het moment dat we Face ID in een Mac gaan zien?

2. macOS Big Sur release

Terwijl alle apparaten van Apple inmiddels een update hebben gehad, blijven Mac-gebruikers geduldig wachten op macOS Big Sur. Deze grote update introduceert een nieuw design voor de software en zal de eerste zijn die geschikt is voor Apple Silicon-Macs.

Ook oudere Macs zullen Big Sur gelukkig ondersteunen. Met de grafische opknapbeurt belooft het een update te worden waar veel Mac-gebruikers rijkhalzend naar uitkijken. Meer weten over macOS Big Sur? Check dan onze video hierboven waarin we de belangrijkste functies met je bespreken.

We hadden er stiekem al op gehoopt tijdens het iPhone 12-event, maar we moeten nog iets langer wachten op de bluetoothtrackers van Apple. De AirTags zijn kleine cirkelvormige apparaatjes waarvan je de locatie kunt zien op andere Apple-apparaten. Hang er eentje aan je sleutelbos en je kunt in de ‘Vind Mijn-app’ voortaan altijd zien waar ze uithangen.

Reken er maar op dat we de AirTags in november wel te zien krijgen. Zeker nu alle nieuwe iPhones en Apple Watches ook zijn uitgerust met de U1-chip, die het bepalen van een locatie nog beter maken. Dat zou van de AirTags een relatief betaalbare cadeautip kunnen zijn voor de feestdagen.

4. AirPods Studio

De ‘one more thing’ aankondiging van die avond zou zomaar eens de AirPods Studio kunnen worden. De over-ear koptelefoon heeft hetzelfde gebruikersgemak als de AirPods, maar levert veel beter geluid. Zo heeft de Studio slimme oordetectie, zodat het niet uitmaakt hoe je de koptelefoon op je hoofd zet.

Volgens het meest recente gerucht zou de Studio tegen de nodige productieproblemen aan zijn gelopen, waardoor een release in 2020 op losse schroeven staat. Hoewel Apple de koptelefoon dus wel kan onthullen tijdens het november-event, bestaat de kans dat we hem pas op ons hoofd kunnen zetten aan het begin van het nieuwe jaar.

5. Meer MagSafe-accessoires

De iPhone 12-modellen introduceren met MagSafe een nieuwe manier om accessoires aan te sluiten op het toestel. Van hoesjes tot opladers: Apple heeft het startschot gegeven voor een nieuw type iPhone-accessoires.

We verwachten dus dat Apple tijdens het november-event hier nog even aandacht voor vraagt: vooral omdat de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max rond die tijd in de winkels liggen.

Volg iPhoned voor alles over dit event

Hoewel de redactie van iPhoned nog lang niet is uitgekeken op de iPhone 12-modellen, kijken we ondertussen ook uit naar deze laatste keynote van het jaar. Houd iPhoned dus in de gaten. Wij houden je op de hoogte van alle geruchten en doen weer live verslag van het evenement. Dat kan via onze website, onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief of met onze gratis iPhoned-app.