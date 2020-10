Voor de klunzen onder ons: de reparatiekosten (buiten garantie) van de nieuwe iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn bekend. Wie voor een erkende reparatiedienst van Apple kiest, is met de iPhone 12 net even wat meer kwijt.

Reparatiekosten voor iPhone 12 Pro en iPhone 12

Voor de iPhone 12 Pro zijn de kosten voor een schermreparatie ten opzichte van de iPhone 11 Pro ongewijzigd gebleven. De prijs blijft 311,10 euro, ondanks de komst van van het nieuwe oled-scherm met Keramisch Schild. Dankzij dit krachtige schermlaagje is het toestel een stuk robuuster dan zijn voorganger.

De schermreparatieprijzen voor de iPhone 12, het instapmodel, zijn wel gestegen ten opzichte van de iPhone 11. De komst van het Keramisch Schild laat nu dus zijn financiële sporen na. Een schermreparatie komt uit op 311,10 euro. Voor de iPhone 11 was dit nog 221,10 euro.

Hetzelfde verhaal geldt ook voor de kosten voor het repareren van ‘overige schade’. De reparatiekosten voor de iPhone 12 Pro blijven met 591,10 euro onveranderd ten opzichte van zijn voorganger. Helaas zijn voor iPhone 12-gebruikers ook bij dit type schade de kosten gestegen, naar het bedrag van 477,10 euro. De reparatiekosten voor de iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini zijn nog niet bekend.

Minder schermreparaties door komst Keramisch Schild?

Het kwam al even ter sprake: het Keramisch Schild. Dankzij dit scherm zijn de nieuwste iPhones volgens Apple “robuuster en taaier dan ieder ander smartphonescherm”. De belofte is dat het scherm nu vier keer zo goed bestand is tegen schade door vallen.

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn sinds afgelopen vrijdag te bestellen in Nederland. De eerste exemplaren worden deze vrijdag geleverd. Na een paar dagen blijken de nieuwe toestellen van Apple het beter te doen dan verwacht. Vooral het aantal pre-orders van de iPhone 12 Pro is boven verwachting.

