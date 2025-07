De iPhone 17 Air wordt toch beter dan verwacht (en dit is waarom)

De iPhone 17 Air is het meest vernieuwende toestel van de aankomende iPhone-serie en volgens een nieuw gerucht wordt hij beter dan verwacht.

De iPhone 17 Air wordt beter dan verwacht

Eerdere berichten geven aan dat de iPhone 17 Air veel gemeen heeft met de ‘reguliere’ iPhone 17. Hij vervangt immers het Plus-model uit de vorige series. De Air en het ‘reguliere’ model zouden bijvoorbeeld minder werkgeheugen krijgen dan de Pro-modellen. Ze zouden ook een minder krachtige A19-chip hebben en de materialen zouden van mindere kwaliteit zijn dan die van de Pro’s.

Volgens nieuwe geruchten staat het toestel echter veel dichter bij de Pro-modellen dan we tot nog toe dachten. Ming-Chi Kuo beweerde dit voorjaar al dat de iPhone 17 Air 12 GB werkgeheugen zou krijgen, net zoals de Pro-modellen. De iPhone 17 zou daarentegen blijven steken op 8 GB. Weibo-gebruiker Fixed Focus Digital heeft dit gerucht nu bevestigd: de iPhone 17 Air krijgt 12 GB werkgeheugen.

A 19 Pro-chip

In datzelfde bericht zegt Fixed Focus Digital dat Apple ook de chip van de Air zal upgraden. In plaats van de A19-chip die eerder werd verwacht, zou de iPhone 17 Air nu een A19 Pro-chip krijgen met één GPU-kern minder. We weten nog niet hoeveel verschil er is tussen een A19 en A19 Pro behalve het aantal GPU’s. Maar het is zeker interessant als Apple het Air-model inderdaad een chip van ‘Pro’-klasse geeft.

Verder onderscheiden Apple’s Pro-modellen zich vaak met een titanium afwerking en meer gedempte kleuropties. Dit jaar worden de Pro en Pro Max naar verwachting gemaakt van aluminium in plaats van titanium. Hierdoor gaat een belangrijk verschil in design verloren. Daarbij lijken de gelekte iPhone 17 Air kleuren niet ver af te staan van wat we verwachten bij Pro-modellen. Drie van de vier lijken op de huidige kleuren Zwart, Wit en Desert van de Pro’s. En de vierde kleur is een blauwe tint die naar verluidt niet erg verzadigd is.

De iPhone 17 Pro-modellen zullen natuurlijk nog steeds veel voordelen hebben ten opzichte van de Air. Twee belangrijke punten zijn de camera’s en de batterijduur. Als je het beste camerasysteem en de beste batterijduur wilt, kom je automatisch uit bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Afgezien daarvan lijkt de nieuwe Air meer op een Pro-model dan we tot nog toe dachten.