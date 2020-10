Gerucht: AirTag wordt binnenkort uitgebracht in twee formaten

De lancering van de AirTag komt steeds dichterbij. Volgens een nieuw gerucht wordt de bluetooth-tracker binnenkort gelanceerd en is ‘ie verkrijgbaar in twee formaten.

‘Apple brengt binnenkort AirTag uit in twee formaten’

Dat zegt de doorgaans betrouwbare Apple-lekker L0vetodream. De anonieme insider deelt op Twitter wat cryptische berichten. Het eerste bericht gaat over “een grote” en “een kleine” die er “binnenkort” aankomen. Een uur later volgt nog een tweet met “tag TAG”.

coming soon — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 20, 2020

tag TAG — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 20, 2020

Deze Apple-lekker kennende betekent het dat we de AirTag binnenkort kunnen verwachten. Er zou een grote en een kleine AirTag verschijnen. Een klein formaat is vooral handig als je deze bijvoorbeeld aan je sleutelbos wil hangen. Een grotere kan weer handig zijn voor in je tas.

L0vetodream heeft in het verleden veel juiste informatie gedeeld over onaangekondigde Apple-producten. Het anonieme Twitter-account deelde onlangs ook dat Apple van plan is om Touch ID onder het scherm toe te voegen aan de iPhone 13. Het gerucht zou dan ook kunnen betekenen dat we de aankondiging van de AirTag ofwel tijdens het verwachte Apple-event in november zullen zien, of dat Apple het apparaatje op een ander moment aankondigt.

Meer over de AirTag

Al jaren gaan er geruchten rond dat de AirTag eraan komt. Het is een handig klein apparaatje dat je in je tas kunt stoppen of aan je sleutelbos kunt hangen. Via de Vind Mijn-app op je iPhone kun je heel precies zien waar je je spullen hebt gelaten.

Hoe het apparaatje eruit gaat zien, weten we nog niet precies. De bekende lekker Jon Prosser deelde onlangs naar eigen zeggen de renders van de AirTag. De afbeeldingen laten een rond apparaat zien met op de achterkant een zilverkleurig schijfje met Apple-logo. Wil je de tracker aan je sleutelbos vastmaken, dan kun je daar een los zakje voor kopen, beweert Prosser.