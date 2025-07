In iPadOS 26 komen er behoorlijk wat nieuwe functies naar Apple’s tablet. Dit zijn 8 manieren en functies waarmee jouw iPad beter wordt.

8 manieren waarop jouw iPad véél beter wordt (in iPadOS 26)

De nieuwe functies in iPadOS 26 maken van je iPad bijna een soort kleine Mac. Met meerdere features die sterk doen denken aan macOS, wordt je iPad in één klap een stuk veelzijdiger. Hieronder laten we je 8 manieren zien waarop je iPad met iPadOS 26 stukken beter wordt.

1. App Exposé

Je kunt een overzicht tevoorschijn halen van alle geopende vensters. Dit is vergelijkbaar met Mission Control op de Mac, maar App Exposé laat alle vensters van een bepaalde app zien. Openstaande vensters zijn daarmee snel(ler) terug te vinden.

2. Menu-balk

Een van de handigste nieuwe functies in iPadOS 26 is de nieuwe menubalk. Die vind je in apps boven aan het scherm, net als in MacOS. De balk haal je tevoorschijn door boven aan het scherm naar beneden te vegen.

3. Apps in vensters

Apps kun je nu geheel naar wens verplaatsen en van formaat veranderen.

4. Voorvertoning

Er komt een nieuwe Voorvertoning‑app voor de iPad, die lijkt op de versie in MacOS. Hiermee kun je onder andere PDF’s en afbeeldingen bekijken, annoteren en bewerken.

5. Nieuw menu: stoplicht

In de nieuwe menubalk zie je helemaal links het bekende ‘stoplicht’ van de Mac. Met deze drie gekleurde bolletjes kun je heel snel een appvenster sluiten, een app minimaliseren of een in een venster/schermvullend weergeven.

6. Nieuwe muisaanwijzer

Als je een Magic Keyboard of een bluetooth muis op je iPad gebruikt is er wat veranderd. De muisaanwijzer lijkt nu meer op de cursor van de Mac.

7. Meer functies voor de Bestanden-app

Met iPadOS 26 krijgt ook de Bestanden-app nieuwe functies, dankzij een nieuwe lijstweergave met aanpasbare kolombreedtes en inklapbare mappen. Ook zijn er nieuwe filters toegevoegd en kun je mappen personaliseren met aangepaste kleuren, iconen en emoji. Al deze instellingen worden automatisch gesynchroniseerd tussen je apparaten.

Daarnaast kun je in iPadOS 26 een standaard-app instellen voor het openen van specifieke bestanden of bestandstypen, dankzij de nieuwe ‘Open met…’-functie in het contextmenu. Je kunt de standaard-app overigens ook wijzigen via ‘Toon info’.

8. Mappen in de Dock

In de Bestanden-app kun je nu met je vinger een map ingedrukt houden en vervolgens kiezen voor ‘Zet in Dock’ via het menu. Zo kun je vrijwel elke gewenste map direct in je Dock plaatsen.

De bestanden vind je dan onderaan in je dock. Als je dan het nieuwe icoontje langer ingedrukt houdt, krijg je ook de bekende weergaveopties te zien van de Mac. Zo kun je de weergave aanpassen naar Raster (‘Grid’) of Waaier (‘Fan’) en vind je hier ook de gebruikelijke sorteeropties.

