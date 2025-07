Helaas: niet alle AirPods krijgen iOS 26-functies (maar deze wél)

Met iOS 26 worden de AirPods weer een stuk beter, maar niet alle modellen werken met de nieuwe functies. Om deze AirPods gaat het!

AirPods met iOS 26

Apple brengt met iOS 26 niet alleen nieuwe functies naar de iPhone, ook de AirPods worden verbeterd met de volgende softwareversie. De oortjes worden uitgebreid met een camera-afstandsbediening en slaapdetectie in iOS 26. Dat is niet alles, want de AirPods krijgen voor het eerst ondersteuning voor CarPlay en kunnen audio opnemen in studiokwaliteit vanaf iOS 26.

Helaas geldt dat niet voor alle AirPods, want niet alle modellen hebben ondersteuning voor de nieuwe functies van iOS 26. Voor bepaalde features is een H2-chip nodig, waarover niet alle AirPods beschikken. Apple heeft al aangekondigd dat voor drie verbeteringen van iOS 26 deze processor nodig is. De H2-chip is een vereiste voor de camera-afstandsbediening, audio-opnames in studiokwaliteit en verbeterde stemisolatie.

Deze AirPods worden beter

De AirPods 4 en de AirPods Pro 2 zijn de enige modellen met een H2-chip. Heb je één van deze oortjes? Dan krijgen jouw AirPods er met iOS 26 veel nieuwe functies bij. Na het installeren van iOS 26 kun je de oortjes gebruiken om foto’s en video’s mee te maken, is de kwaliteit van audio-opnames veel hoger én is de stemisolatie sterk verbeterd. In totaal krijgen de AirPods 4 en de AirPods Pro 2 maar liefst vijf nieuwe functies in iOS 26.

Heb je de eerste generatie AirPods Pro, AirPods 3 (en ouder) of de AirPods Max? In dat geval moet je het zonder de camera-afstandsbediening, audio-opnames in studiokwaliteit en verbeterde stemisolatie doen. Deze AirPods krijgen er overigens wél functies bij met iOS 26, zo kunnen ze automatisch wisselen naar CarPlay en pauzeren ze de audio automatisch wanneer je in slaap valt. Bekijk hier welke verbeteringen naar de AirPods komen met iOS 26:

Functie AirPods Verbeterde stemisolatie AirPods 4 en AirPods Pro 2 Audio-opnames in studiokwaliteit AirPods 4 en AirPods Pro 2 Camera-afstandsbediening AirPods 4 en AirPods Pro 2 Ondersteuning voor CarPlay Alle AirPods Slaapdetectie Alle AirPods

Release van iOS 26

Alle AirPods krijgen er nieuwe functies bij in iOS 26, al blijven bepaalde verbeteringen exclusief voor de AirPods 4 en de AirPods Pro 2. Het is opvallend dat de tweede generatie AirPods Pro nog steeds nieuwe features krijgen, want Apple bracht de oortjes uit in 2022. Na drie jaar worden de AirPods Pro 2 dus nog steeds beter, waardoor je steeds meer waar voor je geld krijgt. Voor deze verbeteringen heb je overigens wel een iPhone met ondersteuning voor iOS 26 nodig, lees hier welke toestellen dat zijn.

Apple brengt de belangrijkste software-updates van het jaar traditiegetrouw uit in september. Die maand verschijnt iOS 26 en worden de AirPods uitgebreid met nieuwe functies. Daarnaast worden iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 en visionOS 26 in september uitgerold voor alle gebruikers. Zijn jouw AirPods aan vervanging toe of werken ze niet met de nieuwe functies? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de AirPods 4 en de AirPods Pro 2: