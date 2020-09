iOS 14 review: een grote sprong in de goede richting

Widgets en andere zichtbare aanpassingen zijn slechts het begin: in deze iOS 14 review lees je hoe Apple ook tussen de regels door belangrijke stappen zet met de iPhone-update van dit jaar.

Dit is de uitgebreide iOS 14 review

Wie had gedacht dat Apple ooit iets aan het homescreen zou veranderen? Sinds de eerste iPhone is het startscherm met je apps heilig geweest voor Apple en is er praktisch niets aan veranderd. Daar komt vanaf iOS 14 verandering in. Met widgets en de nieuwe Appbibliotheek kun je het startscherm van je iPhone beter bij jou laten passen en opgeruimd houden.

Widgets

Dat begint met de widgets, een functie die je ongetwijfeld kent als je ooit een Android-smartphone gehad hebt. Met widgets geef je een verkleinde versie van een app een vaste plek op je homescreen. Zo kun je zonder een app te openen acties uitvoeren of informatie lezen. Stel bijvoorbeeld een weer-widget in en zie in een oogopslag hoe warm het vandaag wordt.

Met de ‘Stapels’ gaat je iPhone hier slim mee om. Hiermee plaats je meerdere widgets op elkaar, zodat er een stapeltje op je homescreen ontstaat die zo beperkte ruimte inneemt. Door over de stapel te swipen blader je door de widgets. Dit bleek al snel een uitkomst te zijn. Zo heb ik een stapel gemaakt die het weer, mijn Apple Watch-ringen en eerstvolgende kalenderafspraak laat zien. Iets waar ik inmiddels meerdere keren per dag gebruik van maak.

App-ontwikkelaars kunnen hun eigen widgets gaan maken, maar die zijn nu nog niet beschikbaar. Apple heeft met zijn eigen apps echter goed laten zien dat dit veel kansen biedt. Van bestanden-apps die zonder ze te openen je recente bestanden in beeld zetten tot informatieve apps die cruciale info zo een vaste plek geven.

Appbibliotheek

De Appbibliotheek gaat je helpen om je homescreen opgeruimd te houden. In plaats van zelf met creative manieren komen om je apps overzichtelijk te houden, zet Apple ze nu allemaal bij elkaar in een nieuw venster dat verschijnt als je naar links veegt.

Deze mappen zijn op een slimme manier samengesteld. Zo staan je games bij elkaar en is het bovenste mapje altijd bedoeld voor apps die je op dat moment waarschijnlijk wil gebruiken. Een fijne en logische evolutie van de ‘Siri-suggesties’ die de assistent doet voor apps.

Subtieler

Ook is iOS 14 wat minder opdringerig geworden met zijn meldingen. Word je gebeld, dan verschijnt er nu een kleine melding bovenin beeld. Je hele scherm wordt dus niet meer overgenomen, zodat je de oproep gemakkelijker kunt afwijzen. Hetzelfde geldt voor spraakassistent Siri; deze duikt nu op onderin beeld zonder je hele scherm te vullen. Een stuk handiger en het doet verder geen afbreuk aan de functionaliteit van de assistent.

Privacy voor iedereen

Met widgets en appbibliotheek hebben we de twee meest zichtbare veranderingen van iOS 14 behandeld, maar de update doet veel meer dan dat. Zo doet je iPhone weer meerdere stappen om je privacy beter te beschermen. Vooral de manier waarop dit gebeurt verdient een compliment. Het kost jou geen extra moeite, maar maakt het zonder enige inspanning vanuit jou inzichtelijk hoe apps en websites met jouw gegevens omgaan.

Zo verschijnt voortaan een groen bolletje in de rechter bovenhoek van je scherm als een app je camera gebruikt en een oranje bolletje als je microfoon wordt geactiveerd. Zo kun je zelf steeds controleren of het terecht is als een app dit doet en actie ondernemen (zoals de toestemming tot je camera intrekken) als een app stiekem iets doet.

Dezelfde manier waarop online privacy toegankelijker wordt zien we terug in Safari. De browser van Apple gaat je waarschuwen als je wachtwoorden gebruikt die onveilig zijn. Een functie waar wachtwoordmanagers om bekend staan, maar voor mensen die deze niet gebruiken is dit een stuk sneller en toegankelijker. Zo wordt veilig inloggen voor nog meer mensen een optie.

Apple zet de deur van iOS op een kier

Iets waar Apple liever zo min mogelijk aandacht aan besteed zijn de stappen die iOS 14 doet om de deur iets verder open te zetten voor concurrenten. Dat werd hoog tijd en de dingen die iOS nu doet zijn stuk voor stuk goed nieuws.

Allereerst kun je nu zelf een standaadbrowser kiezen. Gebruik je bijvoorbeeld Google Chrome of Firefox, dan kun je nu instellen dat deze automatisch gebruikt worden als je op een link klikt. Ook Apple Music-concurrent Spotify gaat beter samenwerken met Siri, zeker als je een HomePod hebt.

Een mooie stap in de goede richting. Laten we hopen dat dit het begin is van een nieuwe koers die Apple gaat varen, waarbij het bedrijf meer rekening houdt met concurrenten en andere apps op zijn platformen. Dat is uiteindelijk ook voor ons als gebruikers goed nieuws.

De Vertaal-app

Over concurrentie gesproken: bij Apple is het succes van Google Translate niet onopgemerkt voorbij gegaan. Met de Vertaal-app staat er nu standaard een alternatief op je iPhone. Een alternatief dat vooral voor Nederlanders nog een stuk minder relevant is: de app ondersteunt namelijk onze taal (nog) niet. Je kunt de app dus nu vooral gebruiken om van en naar het Engels te vertalen.

Het design van de app verdient wel een eervolle vermelding. Het ontwerp is erg overzichtelijk en doet slimme suggesties op basis van wat je wil vertalen. Is je zin vertaald, dan Siri hem met een druk op de knop uitspreken.

Laat je de tekst liever zien, dan kun je je iPhone kantelen om de vertaling extra groot in beeld te brengen. Ideaal als je met iemand in gesprek bent die een andere taal spreekt en je zo jezelf in een paar seconden verstaanbaar kunt maken.

En dan ook nog:

Wat ons betreft zijn dit de belangrijkste aanpassingen en veranderingen die iOS 14 doorvoert. Maar er zijn nog veel meer kleinere aanpassingen die stuk voor stuk de moeite waard zijn. Zo zijn er nieuwe opties om je eigen Memoji te maken

Nieuwe Memoji-opties en kun je nu ook op je iPhone video’s met ‘Beeld-in-beeld’ blijven bekijken als je ondertussen andere apps gebruikt. Wil je meer weten over de kleinere verbeteringen van iOS 14? Check dan ons handige overzicht.

Conclusie iOS 14 review

Widgets is net zo’n zichtbare upgrade als de Donkere modus vorig jaar was, maar het zijn vooral de subtielere aanpassingen waar we blij mee zijn dit jaar. Apple lijkt de iPhone eindelijk wat meer open te stellen voor andere ontwikkelaars en apps en we hopen dan ook dat dit slechts het begin is. Daarnaast zijn de manieren waarop verbeterde privacy toegankelijk wordt gemaakt stuk voor stuk waardevol. Ook in 2020 kunnen we iedereen dus weer aanraden om deze grote update zo snel mogelijk te installeren.

iOS 14 verschijnt vanavond om 19:00 uur

Vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd verschijnt iOS 14 voor alle ondersteunende iPhones. Check iPhoned of download onze iPhoned-app, dan ontvang je een notificatie zodra de update beschikbaar is. Zo bereid je jouw iPhone voor op de iOS 14-update.