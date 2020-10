Ein-de-lijk is hij daar: de iPhone 12. Apple heeft het nieuwe instapmodel zojuist aangekondigd en in dit artikel praten we je bij over alle vernieuwingen, de releasedatum, prijs en meer.

iPhone 12 officieel aangekondigd: dit moet je weten

Na maanden van hardnekkige geruchten, gelekte informatie en dubieuze foto’s is aan alle twijfels een einde gekomen: de iPhone 12 is officieel onthuld. De opvolger van de iPhone 11 is op meerdere fronten flink verbeterd. Hier lees je alles over dé nieuwe Apple-smartphone van 2020.

iPhone 12 in vogelvlucht:

Kleurrijke opvolger van iPhone 11 komt in vijf kleuren: blauw, groen, rood, wit en zwart

Heeft een nieuw design met ‘plat’ scherm

Twee camera’s achterop (12 + 12 megapixel), enkele selfiecamera (12 megapixel)

Kan overweg met 5G-internet

Draait op de razendsnelle A14-processor

Geen oplader en oordopjes in de verpakking

iPhone 12 prijs begint bij 909 euro

Pre-order begint op 16 oktober, verkrijgbaar vanaf 23 oktober

Beter scherm en ‘nieuw’ ontwerp

Een van de grootste veranderingen vinden we terug bij het scherm van de iPhone 12, dat 6,1 inch groot is. Apples instapmodel heeft namelijk niet langer een lcd-paneel, maar maakt de overstap naar oled. De marketingnaam die Apple aan de schermtechniek hangt is Super Retina XDR.

Oled is kwalitatief beter dan lcd en dus ideaal voor mensen die regelmatig films op hun telefoon kijken. Verder heeft Apple een nieuw en krachtig schermlaagje op de iPhone 12 geplaats, Keramisch Schild genaamd, waardoor het toestel een stuk robuuster is dan zijn voorganger.

Ook nieuw: het design. De iPhone 12 heeft een ontwerp dat overduidelijk geïnspireerd is op eerder uitgekomen Apple-producten, zoals de iPad Pro en iPhone 5S. Het nieuwe instapmodel heeft een hoekig ontwerp, het scherm ligt ‘plat’ op de behuizing en het frame is van metaal. De inkeping, die nodig is voor de voorste camera, is bovendien ietsjes smaller geworden.

iOS 14 aan boord en 5G

De iPhone 12 draait uit de doos op iOS 14, de grootse software-update van 2020. Aangezien de iPhones dit laar later gepresenteerd zijn dan normaal, is de opvolger van iOS 13 al lang en breed verkrijgbaar voor alle ondersteunde Apple-smartphones. iOS 14 is met name een grote update voor het iPhone-thuisscherm, omdat je nu onder meer widgets kunt plaatsen.

We horen al jaren geruchten over een iPhone met 5G-internet, en in 2020 is het eindelijk zover. Het nieuwe instapmodel is namelijk uitgerust met de opvolger van 4G. Apple heeft enkele softwarematige trucjes aan de iPhone 12 toegevoegd. Hierdoor valt het toestel bijvoorbeeld automatisch terug op 4G wanneer 5G niet beschikbaar is. Bovendien verbruikt het nieuwe instapmodel relatief weinig stroom op 5G.

5G is momenteel al beschikbaar in Nederland en rolt de komende jaren breder uit. Vanaf 2022 wordt het netwerk hier pas écht snel, want dan gaat het belangrijkste onderdeel onder de hamer: de 3,5GHz-frequentieband.

Snellere processor, twee camera’s

De iPhone 12 wordt aangestuurd door de A14-processor. Deze opvolger van de A13-processor stuurt ook de onlangs vernieuwde iPad Air aan en is natuurlijk een stuk krachtiger. Verder is de vernieuwde chip energiezuiniger, zodat jij langer met je batterij doet. Volgens Apple is de A14-chip de snelste smartphone-processor ooit.

2019 was dankzij de toevoeging van een tweede lens een gigantisch jaar op iPhone-cameragebied, en daardoor zijn de veranderingen ditmaal kleiner. De iPhone 12 heeft daarom net als de iPhone 11 een dubbele cameralens (hoofdcamera + groothoekcamera) achterop met resoluties van 12 megapixel. Verder heeft Apple de Nachtmodus verbeterd, waardoor je ook met weinig licht goede kiekjes maakt.

Geen oplader in de doos

Apple levert vanuit milieuoverwegingen standaard geen oplader en oordopjes mee in de verpakking van de iPhone 12. Heb je dus geen adapter of oortjes thuis liggen? Dan moet je die er los bij aanschaffen: de usb-c-kabel zit wel ‘gewoon’ in de doos. De vorige maand gepresenteerde Apple Watch SE en Apple Watch Series 6 hebben standaard ook geen oplader in de verpakking.

Apple maakte ook van de mogelijkheid gebruik om nieuwe MagSafe-opladers aan te kondigen. Deze draadloze opladers werken aan de hand van magneten en sluiten precies aan op de achterkant van de iPhone 12. Naast de standaarduitvoering heeft Apple ook een ‘Duo-charger’ aangekondigd waar ook je Apple Watch op past.

iPhone 12 prijs en release

De prijs van de iPhone 12 begint bij 909 euro. De versies met meer opslagcapaciteit kosten uiteraard meer. De pre-order begint op 16 oktober, waarna de eerste toestellen een week later, op 23 oktober, worden uitgeleverd. Al met al is de prijsopbouw van de iPhone 12 als volgt:

iPhone 12 met 64GB: 909 euro

iPhone 12 met 128GB: 959 euro

iPhone 12 met 256GB: 1079 euro

Bomvolle avond voor Apple

Het zit er weer op. In een aangenaam tempo kondigde Apple maar liefst vier nieuwe telefoons, de HomePod mini en blies het de MagSafe-opladers nieuw leven in.