Apple lanceert updates voor iOS 16 én iOS 17 (iPhone-nieuws #28)

Apple heeft nieuwe updates uitgebracht voor iOS 16.5, iOS 16.6 én iOS 17. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Apple heeft drie dagen op rij belangrijke beveiligingsupdates uitgebracht. In iOS 16.5.1 (c) wordt een groot beveiligingslek gedicht in Apple’s Webkit.

En dat is niet alles, want de update verhelpt ook alle problemen in iOS 16.5.1 (a). Dit is waarom je de beveiligingsupdate meteen moet downloaden.

Nog eventjes geduld en dan is het zover: de volgende iPhone is dan te koop. Naar verwachting komt de iPhone 15 in september. Inmiddels weten we nóg meer over de nieuwe kleur van de iPhone 15. Hij verschijnt namelijk in een blauwe uitvoering!

Apple gaat in september weer nieuwe producten uitbrengen. De maanden ervoor kun je dan zien als stilte voor de storm en je hoeft dan doorgaans geen nieuwe aankondigingen te verwachten. Wij vertellen je waarom je deze Apple-producten nu beter niet kunt kopen.

Apple heeft inmiddels watchOS 10 gepresenteerd, maar we moeten nog even wachten op de update. Tot dan moeten we het nog doen met watchOS 9.

Heel erg is dat niet, want in watchOS 9 zitten een aantal verborgen functies voor je Apple Watch die je waarschijnlijk nog niet kent. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Officieel komt iOS 17 pas later dit jaar uit (ergens in september), maar als je niet zo lang wilt wachten kun je de update nu al installeren.

Apple heeft namelijk de publieke bèta van iOS 17 uitgebracht. Zo installeer je iOS 17 nu al op je iPhone.

De zomerperiode is aangebroken! Ga jij op reis? Dan kan een AirTag natuurlijk niet missen. Wij vertellen je waarom je er een moet kopen én waar de tracker het goedkoopst is!

De Apple Watch Ultra is het meest geavanceerde én duurste horloge van Apple. Is het toestel na bijna een jaar nog steeds de hoge prijs waard? En wat zijn de speciale functies? Wij zetten het voor je onder elkaar in onze Apple Watch Ultra review.

Apple heeft de eerste publieke bèta van iOS 17 uitgebracht! Let wel op dat het gaat om een testversie van iOS 17, het systeem werkt waarschijnlijk dus nog niet perfect.

Heb je spijt van de update? Wij vertellen hoe je van iOS 17 weer terug naar iOS 16 gaat op je iPhone.

