Nieuwe iPad Pro verschijnt in 2024 – mét een nieuw oled-scherm

Apple werkt aan een nieuwe iPad Pro, die voorzien wordt van een compleet nieuw oled-scherm. Maar wat heb je hier eigenlijk aan?

Nieuwe iPad Pro komt eraan

Er komt een nieuwe versie van de iPad Pro aan, die naar verluidt een nóg geavanceerder scherm krijgt dan de huidige generatie. De nieuwe tablet wordt mogelijk voorzien van een oled-scherm.

Apple introduceerde bij de 12.9-inch uitvoering van de iPad Pro 2022 nog het mini-led-scherm. De kleinere iPad Pro 2022 moet het doen met een lcd-scherm. Bij de nieuwe iPad Pro 2024 komt daar waarschijnlijk verandering in.

Apple brengt het oled-scherm naar zowel de kleine als de grote uitvoering van de iPad Pro. Dat betekent vooral voor het model met het 11-inch scherm een behoorlijke upgrade. Dat Apple overstapt naar een nieuw oled-scherm is niet zo gek, want de techniek heeft een aantal voordelen. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Voordelen van het oled-scherm bij de iPad Pro

De iPad Pro 2024 is niet het eerste toestel van Apple met een oled-scherm. Ook de iPhone, de Apple Watch en de Touch Bar van de oudere MacBook Pro hebben een dit scherm. Als de iPad eveneens overstapt op oled, dan ga je dit straks goed zien. Een oled-scherm heeft namelijk een verbeterde helderheid, hoger contrast, bredere kijkhoeken én diepere zwarttinten.

Dit laatste is mogelijk, omdat een oled-display individuele pixels uit kan schakelen en daarom geen ‘zwart beeld’ hoeft te laten zien. Dat is ook één van de redenen waarom steeds meer apps een donkere modus krijgen en er sinds iOS 13 een donkere modus bestaat.

Deze modus is overigens niet alleen fijn voor je ogen, maar bespaart ook stroom. Met een oled-scherm gaat de batterij dus weer wat langer mee bij de nieuwe iPad Pro.

iPad Pro verschijnt in 2024

Als we de geruchten moeten geloven, verschijnt de iPad Pro met oled-scherm volgend jaar. Apple start de massaproductie in het voorjaar van 2024 en presenteert de nieuwe iPad waarschijnlijk in het najaar. De iPad Pro 2022 verscheen op 22 oktober, dus we kunnen de iPad Pro 2024 vermoedelijk ook rond die periode verwachten.

Het is door de iPad Pro 2024 met oled-scherm onwaarschijnlijk dat Apple dit jaar een nieuwe generatie van de iPad Pro presenteert. Ben je benieuwd welke iPads we dit jaar mogelijk wél gaan zien? Lees dan hier alle geruchten over de nieuwe iPads die Apple voor 2023 heeft gepland. Inmiddels heeft Apple ook al iPadOS 17 gepresenteerd. Check hier alle nieuwe functies die naar je iPad komen!

