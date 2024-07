Zowaar álles is gelekt over de iPhone SE 4 (iPhone-nieuws #30)

Zo’n beetje alles wat we wilden weten over de nieuwe iPhone SE, lekte deze week naar buiten. Daarnaast was er nog meer Apple- en iPhone-nieuws deze week! Welkom bij het iPhoned-weekoverzicht.

De iPhone SE is Apple’s ‘budget’ lijn van zijn telefoons. Het gaat meestal om een iPhone die gebruikmaakt van een oude behuizing (en dus wat ouderwetse looks), maar wel gecombineerd met de nieuwste hardware.

De iPhone SE 4 werd oorspronkelijk in de lente van dit jaar verwacht, maar dat gebeurde niet. Veel analisten voorspelden daarna een release in het voorjaar van 2025. Volgens een nieuw gerucht zou het wellicht al eerder zover kunnen zijn.

Ook wat de hardware betreft weten we al best wel wat over de iPhone SE 4. Zo lijkt het erop dat-ie een nieuw design krijgt, evenals een oled-display.

Daarnaast zijn er nog geruchten over de chip, de camera en de ontgrendelmethode. Het belooft een toptoestel te worden. Helaas gaat dat waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de prijs.

We moeten nog tot 2025 wachten tot de iPhone 17 verschijnt, maar de geruchtenmolen draait nu al op volle toeren. Volgens eerdere berichten is Apple van plan om een iPhone 17 Ultra uit te brengen. Maar er zijn inmiddels berichten die zeggen dat Apple met een iPhone Air of iPhone Slim gaat komen. Wat is er aan de hand? We praten je even bij.

In de laatste bèta van de populaire chatdienst zit een opvallende nieuwe functie. Het lijkt erop dat WhatsApp een soort van AirDrop gaat krijgen.

De functie werd getest in WhatsApp voor Android, maar lijkt nu ook naar de iPhone te komen. Je kunt hiermee bestanden delen via WhatsApp, zonder internetverbinding. Je moet dan wel in de buurt van elkaar zijn om de bestanden door te sturen.

Siri spreekt Nederlands, en de persoonlijke assistent blijkt ook een goed gevoel voor humor te hebben. Dit zijn de 40 leukste Siri-grappen en vragen die je aan de assistent kunt stellen!

Gebruik je nog widgets in de oude stijl van voor iOS 14? Dan hebben we slecht nieuws, want in iOS 18 komt daar een einde aan. Je herkent ze eraan dat ze altijd helemaal onderaan op je Widget-scherm links staan en bovendien een iets ander uiterlijk hebben. iPhoned geeft je advies wat je moet doen als je nog dat soort widgets hebt.

De kans is heel groot dat álle nieuwe apparaten die Apple vanaf nu uitbrengt, bijzonder krachtige hardware gaan krijgen – tot de ‘budget’ iPhone SE aan toe. En daar is een heel goede reden voor. We vertellen je waarom dat zo is.

De meeste automerken hebben er geen probleem mee om CarPlay in hun auto’s te bouwen, maar sommige weigeren het hardnekkig. Een partner van Volkswagen heeft nu laten weten dat het geen CarPlay gaat ondersteunen. Dit is er aan de hand.

