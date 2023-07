Ga je op vakantie? Koop dan een AirTag (dit is waarom)

Ga je binnenkort op reis? Tijdens je vakantie kan een AirTag natuurlijk niet ontbreken. Wij vertellen je waarom je er een moet kopen én waar de tracker het goedkoopst is!

AirTag meenemen op vakantie

De zomerperiode is aangebroken en in een deel van Nederland is de zomervakantie officieel al begonnen. Voor veel Nederlanders en Belgen is dit hét moment om een reis naar het buitenland te maken.

Ga jij op reis? Dan kan een AirTag natuurlijk niet missen. Zo weet je altijd waar je koffers, sleutels of papieren zijn als je op vakantie bent. Enorm handig, zeker als je iets kwijt bent tijdens je reis.

De locatie van de AirTag zie je altijd terug in de Zoek mijn-app op al je Apple-apparaten. Als je de AirTag voor je vakantie in je koffer stopt, zie je in één oogopslag waar die is en weet je zeker dat je koffer met de juiste vlucht meegaat.

Heb je de AirTag aan je sleutels gemaakt of in je portemonnee gestopt, maar vind je hem niet? Speel dan een geluidje af, zodat je alle spullen zo weer gevonden hebt.

Volg je bagage met een AirTag

Eén van de vervelendste dingen die kan gebeuren is het kwijtraken van je bagage of je paspoort. Door alle chaos met de koffers op Schiphol, en vele andere luchthavens in Europa afgelopen jaar, wilden reizigers hun bagage beter in de gaten houden.

De AirTag biedt een uitkomst: tijdens je vakantie vind je de locatie van je koffer zo terug op de kaart. Niet alleen handig als je koffer kwijt is, maar ook als je staat te wachten bij de bagageband op het vliegveld.

Het is voor je vakantie wel belangrijk om de AirTag goed in te stellen. Zodra je het plastic folie rondom de AirTag hebt verwijderd, krijg je vanzelf een melding om de tracker te koppelen aan je iPhone. Je moet dan wel bluetooth ingeschakeld hebben op je device. Geef de AirTag na het verbinden een duidelijke naam, meestal is dat het voorwerp waar je de zender aan vastmaakt. Vervolgens vind je de locatie terug in de Zoek mijn-app onder ‘Objecten’.

AirTag kopen? Hier is die het goedkoopst

De AirTag is bijna onmisbaar als je op vakantie gaat, maar is ook na je reis nog enorm handig. Als je weer thuis bent kun je de tracker bijvoorbeeld aan je sleutels maken, je hoeft ze dan nooit meer te zoeken. Of je verstopt de AirTag in je fiets of auto, zodat je de locatie altijd in de gaten kunt houden. Op die manier is een AirTag altijd nuttig, ook als je niet op reis bent.

Als je van plan bent om binnenkort op vakantie te gaan, is het slim om nu al een Apple AirTag te kopen. Zo weet je zeker dat je de tracker nog voor je reis binnen hebt. Check vooral even de AirTag-prijzenvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel gaat betalen voor de tracker!