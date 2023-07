Deze Apple-producten moet je nu níét kopen (dit is waarom)

Wil je een nieuwe iPhone of een Apple Watch? Wacht dan even! Wij vertellen je waarom je deze Apple-producten nu beter niet kunt kopen.

Deze Apple-producten moet je nu niet kopen

Apple gaat in september weer nieuwe producten uitbrengen. Elk jaar wordt dan de keynote gehouden waarin de nieuwe iPhone en meer gepresenteerd worden. De maanden ervoor kun je dan zien als stilte voor de storm en je hoeft dan doorgaans geen nieuwe aankondigingen te verwachten.

iPhone

Ben je nu op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan kun je beter eventjes wat langer wachten. Apple toont begin september vrijwel zeker de iPhone 15. Zelfs wanneer je niet per se het nieuwste toestel wilt, loont het zich om tot de release te wachten. De prijzen van de iPhone 14 en de iPhone 13 worden na de release namelijk een stuk lager.

Apple Watch

Er verschijnt niet alleen een nieuwe iPhone. Ook bij de Apple Watch is het op dit moment niet slim om een nieuwe te kopen. Vrijwel elk jaar komt Apple met een nieuwe versie van de populaire smartwatch. Dat is dit jaar waarschijnlijk niet anders.

Volgens geruchten komt er een nieuwe versie van de Apple Watch en zit er misschien een nieuwe Apple Watch Ultra aan te komen. De prijzen van de Apple Watch Series 8 en Apple Watch Series 7 zijn straks vrijwel zeker een stuk beter wanneer Apple de Apple Watch Series 9 aan gaat kondigen.

iPad

We weten het niet zeker, maar Apple wil in september ook wel eens een nieuwe iPad introduceren. De iPad mini en de reguliere iPad zouden een upgrade kunnen krijgen. Daarom is het wanneer je een iPad wilt kopen verstandig om even op de keynote van september te wachten.

Deze Apple-producten kun je nu wél kopen

Sommige iPhone-, iPad- en Apple Watch-modellen kun je nu dus beter niet kopen, maar er zijn ook producten waarbij de timing juist wél goed is omdat ze nog vrij nieuw zijn. Apple heeft namelijk eerder in 2023 tijdens de WWDC een aantal nieuwe producten uitgebracht. Deze kun je dus nu gerust kopen.

MacBook Air 2023

Het eerste dat opvalt aan de nieuwe MacBook Air is het scherm, want die is een stuk groter geworden. De MacBook Air 2023 is er nu namelijk in 15,3 inch (de vorige MacBook Air 2022 was er in 13,6 inch).

Uiteraard is er meer veranderd bij de nieuwe Apple-laptop, want met 11,5 mm is het de dunste 15-inch laptop ooit. Verder is hij voorzien van MagSafe opladen, zijn de schermranden slechts 5 mm en heeft de MacBook Air 2023 een helderheid van 500 nits.

Mac Studio 2023

De nieuwe Mac Studio 2023 lijkt veel op de vorige, maar heeft een flinke chip-upgrade gekregen. Je kunt daarbij kiezen uit een M2 Max of M2 Ultra-chip. De vorige Mac Studio heeft een M1 Max (of Ultra) chip.

Mac Pro 2023

De Mac Pro 2023 is Apple’s snelste Mac ooit (tot nu toe). Hij heeft twee M2 Max-chips die worden gecombineerd met in totaal 24 cores. Hierdoor is de chip volgens Apple zo’n twintig procent sneller zijn dan de huidige M1 Ultra.

De Mac Pro heeft twee hdmi-aansluitingen, drie USB A-poorten en acht Thunderbolt 4-poorten, die tot zes Pro Display XDR-monitors ondersteunen. Ook heeft de Mac Pro ondersteuning voor Wifi 6E en Bluetooth 5.4.

Ben je het eens met deze lijst van Apple-producten die je niet moet kopen? Laat het ons weten in de reacties!