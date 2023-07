Apple Watch Ultra review: is hij nog steeds de hoge prijs waard?

De Apple Watch Ultra is het meest geavanceerde én duurste horloge van Apple. Is het toestel na bijna een jaar nog steeds de hoge prijs waard? En wat zijn de speciale functies? Wij zetten het voor je onder elkaar in onze Apple Watch Ultra review.

Apple Watch Ultra review

Vorig jaar lanceerde Apple de Apple Watch Ultra, de beste én duurste Apple Watch ooit. Het horloge is met de extra sterke behuizing van titanium voornamelijk bedoeld voor fanatieke sporters en buitenmensen. Met functies voor diepzeeduiken en bergbeklimmen is het bovendien de meest geavanceerde Apple Watch die we tot nu toe hebben gezien.

Dat de Apple Watch Ultra het beste horloge is van Apple zie je ook terug in de prijs: je betaalt bij Apple maar liefst 999 euro voor de Watch. Een flink prijskaartje dus, maar is de Apple Watch Ultra dat nog steeds waard? Wij hebben het horloge nog een keer onder handen genomen in onze Apple Watch Ultra review.

Display van de Apple Watch Ultra

Het ontwerp van de Apple Watch Ultra valt direct op, het is namelijk de grootste Apple Watch tot nu toe. Het horloge heeft een kastgrootte van maar liefst 49 mm. Ter vergelijking: bij de Apple Watch Series 8 heb je de keuze uit 41 en 45 millimeter. Zeker als je overstapt van bijvoorbeeld de Apple Watch Series 3 naar de Ultra zal je het verschil direct merken. Het scherm van de Ultra is veel groter én feller.

Dat laatste is voornamelijk tijdens zonnige dagen erg goed te merken, want de Apple Watch Ultra is ook in fel daglicht goed af te lezen. Zeker met het always-on-scherm zie je altijd hoe laat het is, ook in de volle zon. Met het grote scherm is het een behoorlijk toestel dat je om je pols draagt, zeker als je wat dunnere polsen hebt. Dat went na een paar weken gelukkig vanzelf.

Apple Watch Ultra: nieuw design en grotere knoppen

De knoppen van de Apple Watch Ultra zijn net iets anders dan we gewend zijn. De Digitale Kroon is groter, en dat is ook wel nodig door de grotere behuizing. Daarnaast heeft het horloge een nieuwe actie-knop, waarvan je zelf de functie kunt bepalen. Zo kun je snel een work-out starten met de oranje knop. Een handige toevoeging, maar in de praktijk gebruiken we de knop maar weinig.

Een groot voordeel aan het ontwerp van de Apple Watch Ultra is de behuizing van titanium, dat veel sterker is dan het materiaal van de andere Apple Watches. Het nieuwe, compleet platte scherm wordt bovendien beschermd door krasbestendig saffierglas. Hierdoor gaat de Apple Watch niet snel kapot. En dat is gebleken, want er is nog geen krasje te vinden op het scherm of de behuizing van het horloge, zelfs na maanden gebruik.

Batterij is véél beter

Een groot voordeel van de Apple Watch Ultra is de batterijduur. Volgens Apple doe je standaard ongeveer 36 uur met je horloge. Zet je de nieuwe databesparingsmodus aan, dan gaat het horloge tot wel 60 uur mee. Hierdoor is het de Apple Watch met veruit de langste accuduur. Dat merkten we meteen, want je doet gemakkelijk twee dagen met je horloge. Een groot verschil met eerdere Apple Watches, die je toch al snel iedere nacht aan de lader moet leggen.

Is de Apple Watch Ultra eindelijk leeg? Dan heb je hem ook weer zo opgeladen. Het is namelijk mogelijk om de Apple Watch Ultra sneller op te laden, het horloge is dan binnen ongeveer een uur weer op volle sterkte. Zo kan je de Ultra dus in de ochtend nog even snel op de oplader leggen. Heb je weinig tijd? Geen zorgen, want ook met de helft van de batterij kom je met gemak de hele dag door.

De batterij van de Apple Watch Ultra werkt ook na een paar maanden gebruik nog erg goed. De batterijcapaciteit is nog steeds optimaal, waardoor we geen verschil merken met het batterijvermogen van een tijd geleden. Het is daarom nog steeds voldoende om de Apple Watch Ultra één keer in de twee of drie dagen op te laden.

Nieuwe functies: diepzeeduiken en bergbeklimmen

Dat de Apple Watch Ultra een horloge is voor de fanatieke sporters zien we terug in de nieuwe functies. Het is met de Watch bijvoorbeeld voor het eerst mogelijk om te duiken. Zodra het horloge merkt dat je onderwater bent, wordt er een speciale water-app opgestart. Deze meet onder meer de watertemperatuur en diepte. Ook heeft de Ultra een speciale functie voor het beklimmen van bergen.

Dit zijn erg toffe functies, maar we gebruiken ze vrijwel nooit. Het is daarom interessanter om te kijken hoe de standaard features werken. Het horloge werkt namelijk ontzettend soepel, maar dat mag je ook wel verwachten voor deze prijs. We kunnen moeiteloos wisselen tussen de apps, ook als er meerdere applicaties tegelijk geopend zijn. Ook de Digitale Kroon werkt net iets soepeler.

De Apple Watch Ultra is bovendien enorm snel met het herkennen van een work-out. Wanneer je op de fiets stapt of aan het wandelen bent, krijg je al vrij snel een melding om de work-out te starten. Het horloge neemt dan de tijd van de volledige training mee, inclusief de minuten voorafgaand aan de trainingsmelding van de Watch. Het is daarom vaak niet eens nodig om de actie-knop te gebruiken.

Conclusie Apple Watch Ultra review

De Apple Watch Ultra is zonder twijfel het beste horloge dat Apple tot nu toe heeft uitgebracht. De behuizing van de Apple Watch Ultra is enorm sterk, waardoor er niet snel een krasje of deuk gemaakt wordt op het horloge. Het grotere scherm is altijd goed af te lezen en is krasbestendig, maar zorgt er wel voor dat de Ultra een heel groot toestel is voor je pols. Met functies als diepzeeduiken en bergbeklimmen is het een ontzettend geavanceerd horloge, maar heel snel zal je deze features niet gebruiken. De Apple Watch Ultra werkt erg snel en hapert niet, maar dat mag je ook wel verwachten voor deze prijs. Meerdere apps tegelijk draaien is daarom geen probleem. Als je een fanatieke sporter bent, is de Apple Watch Ultra absoluut de beste keuze voor jou. Ben je niet van plan om de nieuwe functies als diepzeeduiken en bergbeklimmen te gebruiken? Dan is de Apple Watch Series 8 waarschijnlijk geavanceerd genoeg. De Apple Watch Ultra is de prijs namelijk vooral waard als je alle nieuwe functies gebruikt, maar dat gebeurt niet zo snel.

Pluspunten

Stevige behuizing

Krasbestendig scherm

Minpunten

Hoge aankoopprijs

Ben je van plan om de Apple Watch Ultra te kopen? Het horloge is erg duur, maar er komen geregeld goede aanbiedingen voorbij. Check daarom vooral de beste deals in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!