Zien: dit is de nieuwe usb-c-poort van de iPhone 15

Er zijn foto’s gelekt, waarop de nieuwe usb-c-poort van de iPhone 15 is te zien. Zo ziet de nieuwe iPhone mét usb-c eruit!

Nieuwe iPhones krijgen usb-c

Het is zo goed als zeker dat de iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max) dit jaar een usb-c-aansluiting krijgen. De Europese Unie heeft namelijk een nieuwe wet aangenomen, waarin staat dat alle nieuwe elektronische apparaten vanaf november 2024 een usb-c aansluiting moeten hebben. Dit moet elektronisch afval in de toekomst verminderen.

Apple loopt op deze wet vooruit door dit jaar de gehele iPhone 15-reeks te voorzien van een usb-c-aansluiting. Eerder werd er al een foto gelekt van de iPhone 15, waarop inderdaad een usb-c-poort te zien was. Nu zijn er nieuwe beelden verschenen van vrijwel de gehele iPhone 15-reeks, waaruit blijkt dat alle modellen een usb-c-aansluiting krijgen. Zo ziet de nieuwe usb-c-poort eruit.

iPhone 15 Plus and 15 c.c flex pic.twitter.com/PYLyYKKKWR — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) August 8, 2023

Zo ziet de iPhone 15 met usb-c eruit

Op de eerste foto zijn twee usb-c-aansluitingen te zien voor verschillende iPhones. Er is inmiddels nog een afbeelding gedeeld, waarop nog een derde usb-c-ingang te zien is. Het gaat om de nieuwe usb-c-poort voor de iPhone 15, iPhone 15 Plus en de iPhone 15 Pro Max. Dat betekent dat Apple bij de nieuwe reeks iPhones dit jaar definitief afscheid neemt van de Lightning-adapter, die we nu nog in de iPhone terugvinden.

Het is overigens niet de verwachting dat de iPhone 15 straks met iedere usb-c-kabel optimaal werkt. Als het aan Apple ligt, kunnen alleen kabels met een MFi-certificering straks de maximale oplaadsnelheid van 27 W aan. Deze snellere oplaadstandaard komt bovendien vermoedelijk alleen naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max met de nieuwe usb-c-poort.

Bij de iPhone 14 (Plus) is de hoogste oplaadsnelheid nog 20 W, dat blijft bij de iPhone 15 hoogstwaarschijnlijk hetzelfde. Voor de snellere oplaadstandaard moet je dus opnieuw bij de Pro-modellen zijn, net als bij de iPhone 14 Pro (Max). De usb-c-poort van de iPhone 15 (Plus) ondersteunt dan 20 W, die van de iPhone 15 Pro (Max) is iets sneller met 27 W.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

Met de usb-c-poort krijgt de iPhone dus voor het eerst in elf jaar een nieuwe ingang. In 2012 introduceerde Apple de Lightning-adapter bij de iPhone 5, maar deze wordt nu dus definitief geschrapt. Het is nog even afwachten of Apple een nieuwe adapter in de doos stopt bij de iPhone 15, of dat je die los moet aanschaffen. Sinds de iPhone 12 levert Apple namelijk geen adapter meer bij een nieuwe iPhone.

De iPhone 15 mét usb-c-poort verschijnt bijna, want in de tweede week van september presenteert Apple de nieuwe telefoon. Wil jij alvast meer weten over de iPhone 15? Wij zetten eerder alle geruchten over de iPhone 15 en alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro Max gaat zijn? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.