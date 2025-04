Apple heeft de camera van de iPhone steeds meer functies gegeven. Maar over een tijdje zijn ook de AirPods en Apple Watch aan de beurt.

Deze iOS 18.4-functie komt ook naar de AirPods én Apple Watch

De camera is misschien wel een van de belangrijkste onderdelen van de iPhone. En langzaam maar zeker geeft Apple dit onderdeel op je toestel steeds meer functies. De laatste jaren is de camera steeds beter geworden en dan niet alleen op hardware-gebied.

Apple heeft de laatste jaren regelmatig nieuwe functies geïntroduceerd voor de camera op de iPhone, maar ook de AirPods en Apple Watch krijgen vaak nieuwe functies. Zo ook bij de release van iOS 18.4 toen Apple Visual Intelligence uit werd gebracht.

Deze functie werkt op alle iPhone 16 modellen, inclusief de iPhone 16e. Ook is de functie wat later beschikbaar gemaakt op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Je start de functie door op de cameraregelaar-knop op de iPhone 16 of de actieknop op de iPhone 15 Pro (Max) te drukken.

Jammer genoeg is de functie op dit moment niet in het Nederlands beschikbaar, maar als je de regio en de taal van je iPhone op Engels instelt kun je het ook hier gebruiken. Wanneer de functie ook in het Nederlands beschikbaar komt is echter nog niet bekend.

Met de functie kun je de camera op een onderwerp richten en je iPhone geeft vervolgens meer informatie. Je kunt hiermee onder andere tekst vertalen en of vragen wat voor soort hond voor je staat.

Apple Watch en AirPods met camera

Het is een leuke functie en ook wel handig. Maar Apple is nog veel meer van plan, zegt doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman. Volgens hem krijgen nog veel meer Apple-apparaten de functie.

Apple wilt de functie ook bijvoorbeeld bij AirPods introduceren. Er gaan immers al langer geruchten dat toekomstige AirPods een camera krijgen. Daar blijft het echter niet bij, want ook de Apple Watch gaat volgens Gurman een camera in de toekomst krijgen.

Het lijkt er dus op dat Apple flink gaat inzetten op de functie Visual Intelligence. Het blijft alleen nog wel even afwachten tot de functie ook in het Nederlands beschikbaar komt.