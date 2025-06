Een iPhone die aan het eind van de dag leeg is? Dat is verleden dankzij een nieuwe functie. Maar niet alle iPhones krijgen deze nieuwe batterijfunctie.

Deze iPhones krijgen de nieuwe batterijfunctie straks nìèt

Vanaf iOS 26 beschikt de iPhone voor het eerst over de functie ‘Adaptive Power’. Deze nieuwe instelling optimaliseert automatisch het energieverbruik van je iPhone, zodat de batterij langer meegaat op één lading. Dit gebeurt door subtiele aanpassingen, zoals het dimmen van het scherm of het vertragen van bepaalde processen.

iOS 26 draait al op een iPhone 11-serie en nieuwer, maar jammer genoeg is de Adaptive Power-modus alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro en nieuwere modellen. Dat komt omdat deze functie een iPhone vereist die Apple Intelligence ondersteunt. Er is dus een groep iPhones die wèl iOS 26 krijgen, maar de nieuwe batterijfunctie niet.

Dat betekent dat de functie beschikbaar komt op de volgende modellen:

En de iPhones tussen de iPhone 11 en de iPhone 15 (Plus) krijgen de nieuwe batterijfunctie dus niet.

Hier vind je de nieuwe functie in iOS 26

Vanaf iOS 26 vind je de batterijfunctie in een nieuw menu in de batterij-instellingen van je iPhone. Apple heeft daar een nieuw onderdeel aan toegevoegd met de naam ‘Opstartmodus’. In dit menu vind je onder andere de instellingen Adaptive Power en Energiebesparingsmodus. Houd er wel rekening mee dat de naam Adaptive Power in Nederland en België later misschien nog kan veranderen.

iOS 26 in het kort

Apple gaat dit jaar niet meer verder met de gebruikelijke nummering van het besturingssysteem voor de iPhone. Apple heeft dan ook geen iOS 19 gepresenteerd, maar iOS 26. Hetzelfde geldt overigens voor watchOS, macOS, tvOS en visionOS.

In iOS 26 zitten veel vernieuwingen, maar één van de opvallendste is toch wel het nieuwe ‘Liquid Glass’-design. Hierdoor lijkt het net alsof knoppen, vensters en meer van glas gemaakt zijn.

Combineer dat met nieuwe AI-functies, kleine maar fijne verbeteringen in apps én een betere batterijduur, en je krijgt een update die je iPhone weer fris laat aanvoelen. Overigens kunnen alle iPhones vanaf de iPhone 11 in september updaten naar iOS 26.