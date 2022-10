Nieuw hoofdstuk EU-wet: iPhone móét overstappen op usb-c

Alle nieuwe elektronische apparaten moeten in november 2024 een usb-c aansluiting krijgen. Lees in dit artikel alles over deze EU-wet die Apple (een soort van) verplicht om iPhone’s te voorzien van usb-c.

De EU-wet over usb-c: Apple’s grote kwelling?

In juni van dit jaar meldden we al dat iPhone’s vanaf 2024 een usb-c aansluiting moeten krijgen. Nu heeft de Europese Unie een akkoord bereikt over een gemeenschappelijke oplaadpoort voor alle smartphones. In het vorige artikel werd namelijk gezegd dat de wet nog het Europese Parlement moest passeren.

Dat is nu gebeurd! De wet die de befaamde Lightning-poort van Apple gaat verbieden in 2024 is er nu echt doorheen. In dit artikel lees je alles over de nieuwe aansluiting en of Apple dit ook echt gaat doen.

Waarom is usb-c de standaard aansluiting in de EU?

Het Europees Parlement is al een tijdje bezig met de nieuwe EU-wet die Apple (en andere elektronica-bedrijven) verplicht usb-c te gebruiken. Nieuwe apparaten moeten vanaf november 2024 verbonden worden met usb c-bekabeling. We zijn blij dat dit zo lang duurde. Als de democratie sneller werkte, zaten we nu opgescheept met micro usb.

De EU is namelijk al jaren bezig om usb-c als ‘standaardaansluiting’ voor mobiele apparaten te bestempelen. In het kader van klimaatverandering en uitstoot is deze EU-wet echter in stroomversnelling geraakt. De nieuwe usb-c-wet zorgt dat alle mobiele apparaten opgeladen kunnen worden met dezelfde oplader. Zo hoopt Europa elektronisch afval te reduceren.

Zit jij nog vol met vragen over deze nieuwe wet? Check dan onze FAQ (Frequently Asked Questions) over deze nieuwe EU-wet die Apple verplicht om usb-c te gebruiken. Ook hebben we eerder al een artikel geschreven over de Lightning-aansluiting die bijna ‘over datum’ is. Daarin stellen we dat Apple niet per definitie hoeft over te stappen op usb-c. Ze kunnen ook geheel draadloos gaan opladen.

