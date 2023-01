iPhone 15 Ultra-concept: wordt dit de beste iPhone ooit?

Verschillende geruchten laten doorschemeren dat Apple dit jaar een iPhone 15 Ultra gaat uitbrengen. Maar wat kun je verwachten? Dit concept van de iPhone 15 Ultra geeft je alvast een idee.

iPhone 15 Pro Max wordt iPhone 15 Ultra

Dit jaar komt Apple weer met vier nieuwe iPhones. Een iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en een iPhone 15 Pro Max. Opvallend is dat doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman al heeft gezegd dat de iPhone 15 Ultra de iPhone 15 Pro Max gaat vervangen. Maar hoe gaat deze top-iPhone er dan uit zien?

iPhone 15 Ultra-concept

Er zijn inmiddels verschillende concepten van de iPhone 15 Ultra verschenen. Een daarvan is van het YouTube-kanaal 4RMD. Het eerste dat opvalt aan de iPhone 15 Ultra zijn de vier camera’s.

In plaats van de (tegenwoordig standaard) drie cameralenzen bij de iPhone Pro-modellen heeft deze Ultra er eentje extra. Deze vierde cameralens is dan voor de speciale periscoopcamera waarmee je extra ver kunt inzoomen.

Geen ledlampje, met A16-chip

Opvallend is wel dat bij dit concept het led-lampje is verdwenen. Nu gebruiken wij het flitslicht toch amper, maar om hem helemaal kwijt te raken is natuurlijk niet zo fijn. Daarnaast bevat de iPhone 15 Ultra volgens het filmpje nog steeds een A16-chip, terwijl we toch echt wel de opvolger onder de motorkap verwachten.

Titanium met Ultramotion

Dit concept van de iPhone 15 Ultra heeft een titanium behuizing wat hem extra stevig maakt. Daarnaast vind je onderaan in plaats van de lightningpoort, nu een usb-c-aansluiting. Verder heeft het scherm een nog snellere verversingsmodus van 180 Hz (dit concept noemt het ‘Ultramotion’). De huidige iPhone 14 Pro Max heeft een Promotion-scherm van maximaal 120 Hz (het scherm kan dan 120 keer per seconde verversen).

Kleuren van de Apple Watch Ultra

De kleurstelling is erg opvallend en doet herinneren aan de Apple Watch Ultra. De grijze behuizing met de oranje knoppen geeft de iPhone 15 Ultra de look van de top-of-the-line smartwatch.

iPhone 15 Ultra-concept met subtiele veranderingen

Een ander iPhone 15 Ultra-concept komt van Concept Central. Wanneer je dit concept ziet valt meteen op dat de veranderingen wat subtieler zijn. Zo heb je soms het idee dat je naar een verbeterde iPhone 14 Pro Max zit te kijken.

Afgeronden randen en kleiner Dynamic Island

Wat in ieder geval opvalt is de titanium behuizing en de iets afgeronden randen. Daarnaast is het Dynamic Island wat kleiner geworden en is het camera-eiland één geheel met de behuizing. De lenzen steken nog wel steeds uit en de persicoop-lens is ook bij dit IPhone 15 Ultra-concept aanwezig.

Wat denk jij van deze twee iPhone 15 Ultra-concepten? Zou jij de iPhone 15 Ultra kopen? Of vind je het helemaal niets? Laat het ons weten in de comments onderaan dit artikel!

