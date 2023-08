Nieuw iPhone 15 Pro hoesje gelekt (met één opvallende wijziging)

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van een hoesje voor de iPhone 15 Pro, waarop te zien is dat Apple de knoppen van de telefoon heeft aangepast. Dit verandert er.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw hoesje iPhone 15 Pro gelekt

Over een aantal weken presenteert Apple de iPhone 15 en we komen steeds meer te weten over de nieuwe telefoon. Er zijn nu weer nieuwe beelden gedeeld, waarop een nieuw hoesje te zien is voor de iPhone 15 Pro. De knoppen op de case vallen direct op, want er is een compleet nieuwe button geplaatst boven de volumeknoppen van de iPhone.

Lees ook: Jammer: iPhone 15 verschijnt veel later (dit is wanneer)

Dit is naar verluidt de nieuwe actie-knop, die we terug gaan zien bij de iPhone 15 Pro (Max). Deze knop komt dan in plaats van de mute-knop, die we al jaren terugvinden aan de zijkant van de iPhone. De iPhone 15 wordt overigens niet het eerste toestel van Apple met een actieknop. De Apple Watch Ultra werd vorig jaar gelanceerd en heeft een soortgelijke knop. Dit weten we tot nu toe over de button.

Apparently the cases of the iPhone 15 Ultra models show a third button that should replace the old mute switcher pic.twitter.com/6XIKgBMJVN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 6, 2023

Zo werkt de nieuwe actie-knop

Het hoesje van de iPhone 15 Pro bevestigt dus dat er een nieuwe knop komt naar de telefoon. Je kunt bij de iPhone 15 straks zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je de knop indrukt. Je voert de actie direct uit met één druk op de knop, zo hoef je de iPhone niet meer te ontgrendelen en naar een bepaalde app te gaan. Door de testversie van iOS 17 hebben we al een goed idee welke functies de knop precies zal krijgen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In tegenstelling tot eerdere geruchten blijven de volumeknoppen van de iPhone 15 Pro wél hetzelfde. Apple was naar verluidt van plan om de fysieke knoppen te vervangen voor één grote volumeknop, die trilt als je hem ‘indrukt’. Op de foto’s van het hoesje voor de iPhone 15 zijn echter opnieuw twee losse volumeknoppen te zien. Apple heeft de nieuwe volumeknop dus definitief geschrapt bij de iPhone 15.

Nog even wachten op de iPhone 15

De iPhone 15 Pro krijgt dus geen nieuwe volumeknoppen, maar de mute-knop krijgt wel een nieuwe functie. Eerder werden er al renders gedeeld, waarop de nieuwe actieknop van de iPhone 15 Pro te zien was. De foto’s van het hoesje voor de iPhone 15 Pro bevestigen dit gerucht dus opnieuw. Het is nog maar even wachten op de nieuwe telefoon, want volgende maand onthult Apple de iPhone 15 al.

Lees ook: iPhone 15 release: datum is gelekt (dit moet je weten)

Wil jij meer weten over alle iPhone 15-functies? Eerder werd al duidelijk dat de iPhone 15 waarschijnlijk geen fysieke simkaart meer krijgt en de eerste iPhone met een usb-c-poort wordt. Lees hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!