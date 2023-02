Opvallend: deze patenten bevestigen nieuwe iPhone 15-functies

Apple heeft twee nieuwe patenten ingediend, die een aantal iPhone 15-functies onthullen. Welke nieuwe functies komen naar de nieuwe iPhone?

iPhone 15-functies uitgelekt door patenten

Er gaan al maanden geruchten over hoe de nieuwe iPhone 15 eruit gaat zien en welke functies er naar de nieuwe telefoon komen. Tot nu toe is het voornamelijk bij geruchten gebleven, waarvan je natuurlijk nooit zeker weet of er een kern van waarheid in zit. Dit is een ander verhaal bij patenten. Wanneer Apple een patent indient is dat vaak een eerste indicatie dat het bedrijf daadwerkelijk aan iets werkt.

Juist daarom zijn de twee patenten die Apple recent heeft ingediend erg interessant. De twee patenten bevestigen zo goed als zeker nieuwe iPhone 15-functies, waar al een tijd geruchten over rondgingen. Om welke iPhone 15-functies gaat het?

iPhone 15 krijgt geen echte knoppen meer

Het eerste patent gaat over de knoppen van de nieuwe iPhone 15. Eerdere geruchten voorspelden het al: de iPhone 15 krijgt geen echte knoppen meer. In plaats daarvan krijgt de nieuwe iPhone knoppen die trillen als je ze ‘indrukt’. Daardoor voelt het wel alsof je de knoppen indrukt, terwijl dat in realiteit niet zo is.

De iPhone 15 gebruikt speciale trilmotors om je het gevoel te geven dat je de knop indrukt. Dit deed Apple ook al bij de thuisknop van de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022. En je ziet het ook bij de trackpad van onder andere de MacBook Air 2022. Door het verwijderen van de fysieke knoppen is de iPhone nog beter beschermd tegen water en stof.

In het – inmiddels goedgekeurde – patent van Apple staat dus inderdaad beschreven wat de geruchten al zeiden. Hiermee worden deze geruchten dus zo goed als zeker bevestigd: de iPhone 15 krijgt inderdaad geen fysieke knoppen meer.

Interessant detail bij het patent: op het ingediende ontwerp is de nieuwe ‘trillende’ knop ook op de plek van de homeknop geplaatst. Apple werkt al langere tijd aan een Touch ID-sensor die onder het scherm is geplaatst, wat een verklaring zou kunnen zijn voor de plaatsing van de nieuwe knop. De Touch ID-sensor trilt dan, net als de nieuwe iPhone 15-knoppen, als de iPhone ontgrendeld wordt.

Tweede patent beschrijft vouwbare telefoon

Het tweede patent dat Apple heeft ingediend gaat eveneens over de knoppen die gebruik maken van de Taptic Engines. Het interessante aan dit patent is dat Apple specifiek beschrijft hoe de nieuwe knoppen verwerkt kunnen worden in een toestel met een vouwbaar scherm. Het lijkt er dus sterk op dat Apple aan een device werkt scherm dan kan buigen, mogelijk een MacBook of een iPad Fold.

In dit patent beschrijft Apple bovendien hoe de Haptic Touch-knoppen eruit zien bij een toestel met afgeronde randen. Eerder werd al duidelijk dat de iPhone 15 een compleet nieuw ontwerp krijgt. Dit ontwerp heeft dunnere afgeronde randen. Het nieuwe patent kan erop wijzen dat het scherm van de iPhone 15 (of later) doorloopt tot de randen. Hierdoor zitten de Haptic Touch-knoppen in het scherm aan de zijkant van het toestel.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

Wil jij meer weten over alle iPhone 15-functies? Wij zetten eerder alle geruchten over de iPhone 15 en alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra voor je onder elkaar. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro gaat zijn? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

