Niet knipperen: iPhone 15 Pro-scherm kan nóg helderder

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max krijgen naar verluidt een nóg helderder scherm. iPhoned vertelt wat je van het scherm kan verwachten.

iPhone 15 Pro krijgt extreem heldere display

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hadden al de helderste display van een iPhone ooit, met een piekhelderheid van maar liefst 2000 nits. Apple doet daar volgens de laatste geruchten nu nog een schepje bovenop: Het iPhone 15 Pro-scherm krijgt mogelijk een piekhelderheid van 2500 nits.

Deze piekhelderheid geldt alleen in de buitenlucht, binnen zal de helderheid lager liggen. Onder normale omstandigheden ligt de piekhelderheid van het iPhone 15 Pro-scherm waarschijnlijk op 1000 nits, net als bij de iPhone 14 Pro-modellen. Dit is ook meer dan genoeg voor binnenruimtes, een hogere helderheid is daar niet nodig.

Wat betekent dit in de praktijk?

Een nog beter scherm klinkt natuurlijk altijd goed, maar wat betekent meer nits in de praktijk? Je gaat dit voornamelijk merken als je jouw iPhone gebruikt in de buitenlucht als het mooi weer is. Vaak is je scherm moeilijk af te lezen als de zon schijnt, je hebt dan immers te maken met de reflecties van het licht. Met een helderder scherm (en dus meer nits) is dit probleem minder groot, het scherm is dan beter af te lezen.

Dit heeft echter ook een groot nadeel: je batterij gaat namelijk (veel) sneller leeg bij een hoge helderheid van je scherm – het is de grootste energieverslinder van de iPhone. Hoe hoger het aantal nits, hoe sneller je batterij leeggeslurpt wordt. Het is dus te hopen dat de iPhone 15 Pro naast het beste scherm ooit, ook de beste batterij van een iPhone ooit gaat krijgen. Anders is de impact op de levensduur van je batterij waarschijnlijk erg of zelfs te groot.

iPhone 15 Pro: duurste iPhone ooit

De nieuwe reeks iPhones wordt zoals ieder jaar in september verwacht, maar er wordt nu al steeds meer duidelijk over de nieuwe iPhone 15-serie. Het design van de iPhone 15 Pro wordt flink op de schop genomen, het toestel krijgt waarschijnlijk een titanium frame. Bovendien krijgt de nieuwe iPhone geen echte knoppen meer, waardoor de telefoon beter tegen stof en water kan.

Al deze nieuwe functies hebben als gevolg dat de iPhone 15 Pro (Max) de duurste iPhone ooit wordt. Hoe duur deze precies zal worden, is nog niet duidelijk. De iPhone 14 Pro Max is nu te koop voor € 1.359,- en de iPhone 15 Pro Max zal hier zo goed als zeker boven zitten.

