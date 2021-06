iPhone 13 (Pro) dummies gelekt: vier dingen die opvallen

Opnieuw zijn er meerdere foto’s gelekt van iPhone 13-dummies. Deze laten het ontwerp van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro goed zien. Deze vier zaken vallen daar aan op.

iPhone 13 dummies gelekt

In de aanloop naar de release van de nieuwe iPhones hebben we al vaker foto’s van dummies gezien. De nieuwe zijn afkomstig van het sociale netwerk Weibo en later bevestigd door DuanRui op Twitter. De dummies zouden gemaakt zijn door iemand die vorig jaar ook het ontwerp van de iPhone 12 tot in het kleinste detail wist na te maken voor de release, wat de betrouwbaarheid vergroot.

1. Nieuwe camera-indeling

De meest opvallende uiterlijke verandering zien we op de achterkant van de iPhone 13 en iPhone 13 mini. De cameralenzen zitten niet onder elkaar, maar zijn schuin onder elkaar geplaatst. De cameramodule blijft hetzelfde formaat houden als vorig jaar, enkel de indeling is anders.

De cameralenzen van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zien er precies hetzelfde uit, met wederom een LiDAR-scanner rechts onderin. Deze wordt gebruikt voor augmented reality-apps en het verbeteren van portretfoto’s.

2. Verbeterde AR-functies op reguliere iPhone 13

Dat Apple ervoor kiest om de cameralenzen van de iPhone 13 en 13 mini een ander plekje te geven, is niet alleen om het toestel er anders uit te laten zien. Door de lenzen diagonaal te plaatsen, zou de kwaliteit van augmented reality-apps verbeterd worden.

Nu kan er ook diagonaal gekeken worden naar de positie van het toestel in plaats van enkel verticaal, zodat AR-apps eerder de locatie weten en digitale objecten in de echte wereld kunnen plaatsen.

3. Kleinere notch

Als we goed kijken naar de voorkant van deze dummies, dan valt op dat de uitsnede voor de Face ID-camera iets kleiner is dan we gewend zijn. Sinds de iPhone X en de introductie van Face ID is het formaat van de notch hetzelfde gebleven.

Door de notch dit jaar kleiner te maken, is er meer ruimte in de menubalk bovenin beeld om informatie weer te geven. Misschien komt hierdoor bijvoorbeeld het accupercentage weer terug.

4. Hetzelfde design en schermformaat

We hebben goed moeten kijken naar deze dummies om noemenswaardige verschillen te noemen met de iPhone 12. Het lijkt erop dat dit jaar een ‘tussenjaar’ voor de iPhone wordt, met een relatief kleine upgrade.

Het design blijft grotendeels hetzelfde en vooral achter de schermen worden de aanpassingen doorgevoerd. Zo lijkt het erop dat de Pro-modellen een 120Hz-ProMotion-scherm krijgen en zijn de iPhones uitgerust met de nieuwe A-serie chip van Apple.

