Wensenlijst: 7 functies die de iPhone 13 Pro écht moet hebben

September komt steeds dichterbij en dat betekent voor Apple-fans maar één ding: nieuwe iPhones! In deze iPhone 13 Pro-wensenlijst laten we Apple daarom publiekelijk weten welke functies niet mogen ontbreken. Duim je mee?

Dit is onze iPhone 13 Pro wensenlijst

Vooropgesteld: in dit artikel fantaseren we hardop na over de iPhone 13 Pro. In dit artikel staan we daarom niet stil bij concrete geruchten over het toestel, maar geven we Apple ons wensenlijstje door. Of het bedrijf hiernaar luistert is dus nog maar de vraag.

1. Weg met de notch

Het is hoog tijd dat Apple afscheid neemt van de notch. Deze door velen gehate inkeping is sinds de iPhone X uit 2017 een vaste waarde en neemt een flinke hap uit het iPhone-beeldscherm.

Hij doet dit niet zonder reden – je moet immers de selfiecamera en sensoren voor gezichtsontgrendeling kwijt – maar anno 2021 moet Apple toch wel iets stijlvollers hebben bedacht?

De concurrentie zit bovendien niet stil. Veel Android-telefoons hebben bijvoorbeeld een gaatje in het scherm voor de selfiecamera, of een veel kleinere inkeping. Laten we hopen dat Apple notities heeft gemaakt.

2. Vloeiend scherm…

Nu we het toch over het scherm hebben, kan het eigenlijk niet anders dan dat de iPhone 13 Pro een ProMotion-scherm krijgt. Zo’n display ververst 120 keer per seconde van pixels, in plaats van de huidige 60 keer.

Het resultaat: veel vloeiendere animaties. Je merkt dit verschil bijvoorbeeld tijdens het scrollen door de instellingen of websites die je bezoekt. Concurrerende Android-telefoons hebben al jaren een ‘vloeiend’ scherm, net als de iPad Pro. Kortom, Apple is door excuses heen om geen iPhone geen ProMotion-scherm te geven.

3. …dat nooit slaapt

We hopen dat de iPhone 13 Pro niet alleen bij de iPad afkijkt, maar ook bij de Apple Watch. Apples horloges hebben namelijk sinds jaar en dag een always-on-display.

Zo’n scherm gaat – zoals je zou verwachten – nooit ‘slapen’. In plaats daarvan blijft ‘ie altijd op een (minimale en energiezuinige) manier aanstaan. Dat is fijn, want hierdoor kun je altijd belangrijke informatie checken, zonder je iPhone te hoeven ontgrendelen. Denk aan het weer, een mailtje, de tijd of je activiteitenringen.

4. Vingerafdrukscanner onder het scherm (of Touch ID)

En we zijn nog niet klaar met het scherm in deze iPhone 13 Pro-wensenlijst. We hopen namelijk dat Apple de vingerafdrukscanner (Touch ID) terugbrengt, maar dan onder het scherm. Zo kun je het toestel ontgrendelen door je vinger op het display te leggen. Android-smartphones hebben deze mogelijkheid al jaren en dit werkt in de praktijk heel fijn.

Als dat niet lukt, zien we Touch ID graag op een andere manier terug. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld op de iPad Air 2020-manier. Deze tablet heeft Touch ID in de aan/uitknop verwerkt. Je ontgrendelt de Air-tablet dus door je vinger even op de zijknop te laten rusten.

5. Alles voor fotografen

De instap-iPhone en Pro-iPhone zijn de afgelopen jaren steeds verder naar elkaar toe gegroeid. Dat is goed nieuws voor mensen die bijvoorbeeld een iPhone 12 hebben, want deze telefoon lijkt heel veel op de iPhone 12 Pro, een toestel dat flink duurder is.

Daar wringt dan ook direct de schoen: de Pro-iPhones zijn geleidelijk aan steeds minder ‘Pro’ geworden. Laten we hopen dat Apple hier met de iPhone 13 Pro verandering in brengt door het toestel echt met professionals in het achterhoofd te maken.

De makkelijkste manier om dit te doen is door vol op de camera in te zetten. Nu hebben de iPhone 12 (en iPhone 12 mini) bijvoorbeeld dezelfde selfie-, groothoek- en ultragroothoekcamera als de iPhone 12 Pro. Wel hebben de Pro-iPhones een telelens waardoor je kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies, maar de verschillen zijn niet gigantisch.

Misschien lost Apple dit ‘probleem’ op door de iPhone 13 Pro (en iPhone 13 Pro Max) betere camera’s mee te geven. Het zou bijvoorbeeld logisch zijn dat deze toestellen allebei optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving krijgen. Deze functie is momenteel voorbehouden aan de 12 Pro Max en zorgt ervoor dat foto’s minder schokkerig ogen.

Laten we ook hopen dat de iPhone 13 Pro-camera’s er in kwaliteit op vooruitgaan, bijvoorbeeld door het diafragma aan te passen, zodat hij betere foto’s kan maken tijdens het donker. Ook zou het tof zijn als Apple de optische zoom kan vergroten. Momenteel kan de 12 Pro 2 keer optisch inzoomen; de iPhone 12 Pro Max gaat tot 2,5 keer.

6. Supersnel opladen…

Xiaomi heeft een primeur te pakken. Het van oorsprong Chinese bedrijf heeft het namelijk voor elkaar gekregen om een telefoon met 200 Watt aan vermogen op te laden. Het (voorbeeld)toestel zit hierdoor binnen 8 minuten helemaal vol en na 3 minuten heb je al genoeg stroom om weer uren vooruit te kunnen.

Ondertussen claimt Apple dat de iPhone kan ‘snelladen’, maar het toestel gaat niet harder dan 20 Watt. Uiteraard gaat de vergelijking met Xiaomi niet helemaal op – het gaat immers om een concept van de fabrikant – maar je begrijpt het punt. Het is hoog tijd dat Apple stappen maakt op het gebied van snel opladen, want wie hier eenmaal van heeft geproefd, wil niet anders.

Concurrerende Android-telefoons kunnen inmiddels met snelheden van tussen de 30 en 60 Watt opladen, dus hopelijk lukt het Apple om aansluiting te vinden. Snel opladen is wat ons betreft namelijk een van de meest onderbelichte functies voor smartphones.

7. …En omgekeerd opladen

Wat bij de iPhone 13 Pro eigenlijk ook niet mag ontbreken: omgekeerd opladen. Met deze functie kun je andere apparaten en accessoires, zoals AirPods, van stroom voorzien door ze op de achterkant van je telefoon te leggen.

Toegegeven, heel noodzakelijk is deze functie niet. Omgekeerd opladen gaat meestal vrij traag en het is vervelend dat je tijdens het laden je telefoon niet kan gebruiken. In sommige gevallen is het echter handig om je oordopjes even een paar minuten te kunnen opladen, zodat je bijvoorbeeld muziek hebt voor een busritje van een halfuur.

iPhone 13 Pro release in september

Dat was onze wensenlijst voor de iPhone 13 Pro. Of Apple de wensen gaat vervullen, gaat dit najaar blijken. Volgens geruchten worden de opvolgers van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro ‘gewoon’ in september onthuld, zoals eigenlijk ieder jaar, met uitzondering van 2020.

