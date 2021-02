Het scherm van de iPhone 13 gaat dit najaar de show stelen. Dat zal grotendeels afhankelijk zijn van de ProMotion-techniek met een ververssnelheid van 120Hz. Wij leggen uit waarom je hier naar uit moet kijken.

iPhone 120Hz uitgelegd: dit heb jij er aan

Voordat je enthousiast kan worden over iets, moet je natuurlijk wel weten wat het inhoudt. De hoeveelheid hertz (afgekort Hz) staat voor het aantal keren dat een scherm het beeld ververst per seconde.

Het 60Hz-scherm van de iPhone 12 ververst zijn pixels iedere seconde dus zestig keer. Zoals het er nu naar uitziet krijgt de iPhone 13 een 120Hz-display, een scherm dat zijn pixels twee keer zoveel per seconde ververst. Maar wat heb je hier nu aan?

1. Extra soepele animaties

Een scherm dat twee keer vaker zijn pixels vernieuwt, kan animaties dus ook veel soepeler laten overkomen. Beelden waarin beweging zit, hebben daarmee dus meer ruimte om die beweging in beeld te brengen.

Stel je voor dat iemand zijn arm van boven naar beneden beweegt: ieder frame zal de arm op een andere plek laten zien. Met 120 frames heeft een iPhone straks 120 momenten om die beweging vast te leggen, in plaats van 60. Dat zorgt voor een veel meer natuurlijke beweging, die realistischer en soepeler oogt.

2. Je iPhone ‘voelt’ sneller aan

Die extra frames komen goed van pas als je een film kijkt, maar gaan ook helpen op momenten dat je het misschien niet verwacht. Alles wat je op je iPhone doet bestaat immers uit animaties; van het ontgrendelen met Face ID tot het openen en sluiten van een app.

Als al deze animaties het dubbele aantal frames krijgen, zullen deze veel vloeiender en dus sneller aanvoelen. Je iPhone reageert straks zichtbaar sneller op het topje van je vinger, wat het toestel sneller doet aanvoelen.

3. Een uitkomst voor games

Met Apple Arcade en diensten die games van spelcomputers op je iPhone streamen, gaat het iPhone 13 ProMotion-scherm een groot verschil maken. Juist bij games is de ververssnelheid cruciaal. De vertraging tussen het moment dat jij een knop indrukt en er iets op het scherm gebeurt is kleiner, waardoor het spel beter aanvoelt.

Dit vraagt ook om een behoorlijk krachtige processor om al dat grafische geweld op je scherm te krijgen. Gelukkig staat Apple met zijn A-serie-chips bekend om de beste prestaties wat smartphones betreft. Dat zal met de iPhone 13-chip niet anders zijn.

4. Accuduur hoeft geen grote klap te krijgen

Een groot nadeel van een 120Hz-scherm is de extra druk die het op de accu legt. De accuduur zal merkbaar naar beneden gaan, maar het verschil hoeft niet enorm te zijn. Daarvoor hoeven we alleen maar naar de iPad Pro te kijken. Deze heeft al jaren een ProMotion-scherm dat zichzelf sneller ververst dan de iPhone-displays.

De ProMotion-techniek zorgt ervoor dat de hoeveelheid hertz continu zichzelf aanpast. Op het moment dat jij een mailtje leest, zal je iPad het aantal frames per seconde naar beneden bijstellen, waarmee de accu wordt bespaard. Ga je echter veel gamen, dan mag je er vanuit gaan dat je iPhone-batterij sneller leegloopt dan nu het geval is.

