De iPad Air (2020) en iPad (2020) zijn dé nieuwe Apple-tablets voor dit najaar en flink verbeterd ten opzichte van hun voorgangers. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de apparaten? iPhoned zet ze op een rijtje.

iPad Air (2020) vs iPad (2020)

Tijdens het september-event kondigde Apple geen nieuwe iPhones aan, maar kwam het bedrijf wel met twee andere belangrijke apparaten: de nieuwe iPad en iPad Air. De tablets volgen de iPad (2019) en iPad Air (2019) van vorig jaar op en vooral de nieuwe Air is er flink op vooruit gegaan. De tablet heeft een compleet nieuw design, de snelste hardware van dit moment en nog veel meer.

In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe iPads op een rijtje. Wat krijg je als je voor de duurdere Air kiest en is de iPad (2020) de moeite waard als je niet het nieuwste van het nieuwste zoekt? Check de vergelijking hieronder.

1. Nieuw design en groter scherm

Het grootste en belangrijkste verschil tussen de iPad Air (2020) en iPad (2020) is het design. De nieuwe Air is van een compleet nieuw ontwerp voorzien, met een groter scherm en dunnere randen. De iPad Air ziet er nu uit als de iPad Pro en heeft vooral een moderner ontwerp, zeker als je ‘m vergelijkt met de iPad (2020).

De nieuwe, goedkope iPad ziet er exact hetzelfde uit als zijn voorganger en heeft dus nog steeds een 10,2 inch-scherm met dikke schermranden en een Touch ID-knop. Door de dunne schermranden is de Touch ID-vingerafdrukscanner bij de Air (2020) verplaatst naar de aan/uit-knop aan de bovenkant. De smallere bezels zorgen er ook voor dat de tablet nu een groter 10,9 inch-display heeft.

De schermkwaliteit is bij de iPad Air bovendien iets beter, al is de scherpte van het display gelijk aan dat van de goedkope iPad. Beide apparaten hebben een scherm met een pixeldichtheid van 264 ppi.

2. Snellere processor, meer opslag en camera’s

Een ander belangrijk verschil is dat de iPad Air (2019) een stuk krachtiger is dan de goedkopere tablet. Sterker nog: de Air draait op de nieuwe A14 Bionic-chip, de snelste processor die Apple tot nu toe heeft gemaakt.

Deze chip zit straks waarschijnlijk ook in de iPhone 12. Verder heeft de Air (2020) standaard 64GB aan opslagruimte, terwijl dit bij de iPad (2020) ‘slechts’ 32GB is.

Dit betekent overigens niet dat de iPad (2020) een langzame tablet is. Het apparaat heeft een A12 Bionic-chip, die we kennen van de iPhone XR. Hierdoor is de nieuwe iPad sowieso aanzienlijk krachtiger dan zijn voorganger en klaar voor de toekomst.

Op cameragebied laat de tablet wel te wensen over: achterop zit een simpele 8 megapixel-camera en voorop slechts een lens van 1,2 megapixel. De iPad Air (2020) heeft op dit gebied – met zijn 12 megapixel-camera achterop en 7 megapixel-frontcamera – duidelijk een streepje voor.

3. Usb-c in plaats van Lightning

De nieuwe iPad Air is eindelijk voorzien van een usb-c-poort, wat diverse voordelen met zich meebrengt. Allereerst is usb-c een moderne en meer gebruiksvriendelijke aansluiting. Hierdoor kun je bijvoorbeeld de iPad Air (2020) aansluiten op een monitor of een camera koppelen.

De iPad (2020) heeft nog een ‘ouderwetse’ Lightning-poort, net als voorgaande edities. Overigens worden beide iPad wel geleverd met een nieuwe 20 Watt-snellader, waarmee het bijvullen van de accu een stuk sneller gaat. Dit is een fijne verbetering en eentje waar je dus op beide apparaten van profiteert.

Tot slot is het zo dat alleen de iPad Air (2020) de tweede generatie van de Apple Pencil ondersteunt. De goedkope iPad ondersteunt alleen de eerste generatie van de stylus. Wel is het fijn dat de tablet werkt met het Smart Keyboard van Apple.

4. Conclusie en prijzen

De iPad Air (2020) en iPad (2020) verschillen behoorlijk van elkaar en dat zie je ook aan de adviesprijzen van de tablets. De nieuwe Air kost 669 euro, terwijl de normale iPad met 389 euro veel betaalbaarder is.

Geef je niet zoveel om het design en de allernieuwste features, maar wil je gewoon een degelijke tablet waar je jaren mee vooruit kan? Dan is de iPad (2020) een prima keuze. Wil je wél het nieuwste van het nieuwste, dan is de nieuwe iPad Air het overwegen waard.

