Refurbished iPad 2020 kopen: hier vind je de beste prijzen

7.5
Reviewscore iPhoned
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Refurbished
Apple iPad 2020
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  • Laagste prijs € 133,99 bij reBuy
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPad 2020 het goedkoopst kan scoren. De Apple iPad 2020 is refurbished verkrijgbaar met 32GB en 128GB aan opslagruimte in de kleuren goud, spacegrijs en zilver en je kunt kiezen tussen modellen met alleen WiFi of met WiFi en mobiel internet (4G/5G). Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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10 resultaten vanaf € 133,99
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Apple iPad 2020
Refurbished
Apple iPad 2020
10.2 inch32 GB
€ 133,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad 2020
Refurbished
Apple iPad 2020
10.2 inch32 GB
€ 153,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad 2020
Refurbished
Apple iPad 2020
10.2 inch32 GB
€ 209,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad 2020
Refurbished
Apple iPad 2020
10.2 inch32 GBMet mobiel internet
€ 209,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad 2020
Refurbished
Apple iPad 2020
10.2 inch128 GBMet mobiel internet
€ 229,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad 2020
Refurbished
Apple iPad 2020
10.2 inch128 GBMet mobiel internet
€ 239,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad 2020
Refurbished
Apple iPad 2020
10.2 inch32 GBMet mobiel internet
€ 249,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad 2020
Refurbished
Apple iPad 2020
10.2 inch32 GBMet mobiel internet
€ 269,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad 2020
Refurbished
Apple iPad 2020
10.2 inch128 GB
€ 309,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad 2020
Refurbished
Apple iPad 2020
10.2 inch128 GB
€ 319,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk

Een refurbished iPad 2020 is precies even goed als een nieuwe iPad 2020, alleen goedkoper. Hoe dat kan? Refurbished betekent dat het apparaat een vorige eigenaar heeft gehad, maar nog steeds aan alle eisen voldoet. 

Een refurbished iPad 2020 is helemaal nagekeken, schoongemaakt en indien nodig gerepareerd. Hij functioneert daarom altijd perfect. Heel anders dus dan bij tweedehands toestellen, waarbij je eigenlijk nooit zeker weet wat je precies in huis haalt.

Voor wie is een refurbished iPad 2020 het meest geschikt?

Een refurbished iPad 2020 is al wat ouder en is daarom meer geschikt voor mensen die hem niet nodig hebben voor het werk of andere ‘zware’ toepassingen. Je koopt een iPad 2020 omdat je er lekker mee op de bank wil scrollen op het internet, een video kijkt of je mail bijwerkt. 

Door een refurbished iPad in huis te halen, bespaar je mooi op de aanschafprijs. Dat hij eventueel een krasje of een vlekje heeft, vind je niet zo erg. Van binnen is hij namelijk 100% in orde.

Zo houd je wat geld op de bank, terwijl je toch kunt genieten van een fijne tablet.

Apple iPad 2020 deals

Los toestel
Refurbished

Apple iPad 2020

10.2 inch

32 GB

Zichtbaar gebruikt

€ 133,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy

Apple iPad 2020

10.2 inch

32 GB

Zo goed als nieuw

€ 153,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy
Vergelijk alle Apple iPad 2020 refurbished prijzen

Zo vind je eenvoudig de beste deals

In onze prijsvergelijker vind je eenvoudig de beste prijzen. De goedkoopste aanbieding staat namelijk altijd bovenaan. Houd er rekening mee dat de goedkoopste aanbieding ook vaak de meeste gebruikerssporen heeft. 

Met de filteropties zorg je ervoor dat je alleen maar het aanbod ziet dat je ook daadwerkelijk interessant vindt. Dit maakt het makkelijker om te vinden wat je zoekt.

Zodra je de beste deal gevonden hebt, klik je op de aanbieding. Je komt dan automatisch op de juiste pagina van de aanbieder terecht.

Daar bestel je de refurbished iPad 2020 zoals je normaal ook zou doen. 

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