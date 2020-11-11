iPad 2020 kopen? Vergelijk hier alle prijzen

iPad 2020 kopen: alles wat je moet weten

Op 15 september 2020 is de iPad 2020 aangekondigd. Dit is de opvolger van de iPad 2019. De nieuwe instap-iPad is even groot (10,2 inch) als zijn voorganger. De tablet draait nu op dezelfde A12 Bionic-chip die we kennen van de iPhone XR.

iPad 2020 uitvoeringen en prijs

De iPad 2020 is te koop bij veel verschillende aanbieders. De nieuwe tablet komt in drie kleuren: spacegrijs, zilver en goud. De adviesprijzen per variant zijn als volgt:

iPad (2020, wifi en 32GB): 389 euro

iPad (2020, wifi en 128GB): 489 euro

iPad (2020, cellular en 32GB): 529 euro

iPad (2020, cellular en 128GB): 629 euro

Is de iPad 2020 toekomstbestendig?

De iPad 2020 is Apple’s nieuwste instapmodel en is perfect om lekker thuis op de bank te internetten, te Netflixen of een game te spelen. ‘Onder de motorkap’ heeft deze tablet namelijk voldoende in huis om ook de aankomende jaren goed mee te komen. Voor het zware werk ben je waarschijnlijk beter af met de iPad Air 2020 of zelfs de iPad Pro 2021. Voor deze extra kracht betaal je natuurlijk ook een stuk meer. Vraag jezelf daarom af of je dat nodig hebt. Voor de meeste mensen geldt namelijk dat zij met de iPad 2020 zeer tevreden zullen zijn.

iPad 2020 kopen: hier moet je op letten

Ga je een iPad 2020 kopen? Kies dan voor de variant met voldoende opslag. Als je al een iPad in je bezit hebt is dit een goede indicatie van de beste optie voor jou.

Daarnaast raden we aan om ook de prijzen van accessoires even te bekijken. Als je ook van plan bent om bijvoorbeeld een Apple Pencil te gebruiken neemt de aanschafprijs uiteraard ook toe.

Hoe gebruik je onze prijsvergelijker?

Als je naar boven scrollt, zie je onze prijsvergelijker. Bovenaan staat automatisch de voordeligste prijs. Aan de linkerkant zie je verschillende filters. Daar kun je sorteren op zaken zoals kleur, hoeveelheid geheugen en levertijd. Zo weet je zeker dat je ook daadwerkelijk zoekt naar het model dat jij probeert te vinden. Via de oranje knop ‘Naar Aanbieding’ kom je direct op de productpagina van de aanbieder die jij kiest. Mocht je daar besluiten om de iPad te bestellen, wensen wij je vast veel plezier met je nieuwe aankoop. Wil je toch even verder kijken naar een ander model iPad? Check dan onze iPad kopen pagina voor alle actuele modellen en prijzen.