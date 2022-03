iPad Air 2022 vs iPad Air 2020: dit is waarom je (niet) moet overstappen

Heb je nu een iPad Air uit 2020 en twijfel je of je moet overstappen naar het nieuwe model? Dan is dit artikel op je lijf geschreven, want we gaan het oude en nieuwe model tegenover elkaar zetten. Dit is de grote iPad Air 2022 vs iPad Air 2020-vergelijking.

Vergelijking: iPad Air 2022 vs iPad Air 2020

Apple heeft een nieuwe iPad Air aangekondigd. We zijn inmiddels aanbeland bij de vijfde generatie. De iPad Air 2022 (die ook wel iPad Air 5 genoemd wordt) lijkt erg op zijn voorganger.

Het vorige model kwam uit in 2020 en stond symbool voor een frisse wind. Onder meer het design ging flink op de schop, hij had een groter scherm (zonder in formaat te groeien) en kreeg veel betere hardware.

Op het eerste gezicht lijken de verschillen dit jaar kleiner, maar is dat ook echt zo? In dit artikel vergelijken we de kersverse iPad Air met zijn voorganger. Dit is de de iPad Air 2022 vs iPad Air 2020-vergelijking.

Index: iPad Air 2022 vs iPad Air 2020 Hardware 5G Camera Design Prijzen Software

Hardware: Hallo, M1-chip!

Indien de iPad Air 2022 een motto zou hebben, zou dat zomaar “schoonheid zit van binnen” kunnen zijn. Het nieuwe model is namelijk nagenoeg identiek aan zijn voorganger. Tenminste, als je het over design hebt.

De échte veranderingen zijn onder de motorkap doorgevoerd. Zo wordt de nieuwe iPad Air bijvoorbeeld aangedreven door een M1-chip. Deze krachtige processor maakt Apple zelf en zit ook in de iPad Pro uit 2021, MacBook Air (2020-model), Mac mini (2020) en 13-inch MacBook Pro.

iPad Air 2022

De iPad Air uit 2020 wordt aangedreven door een A14-chip. Deze processor zit ook in de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Een chip bepaalt in grote mate hoe snel en krachtig een smartphone, laptop of – in dit geval – tablet is. Applicaties starten bijvoorbeeld sneller op en van laadtijd is weinig tot geen sprake.

Volgens Apple is de M1-chip zo’n 60 procent krachtiger dan de A14-variant uit het vorige model. Ook de grafische prestaties zijn erop vooruitgegaan. Dit is met name goed nieuws voor veeleisende gebruikers, zoals mensen die regelmatig foto’s en video’s bewerken.

iPad Air krijgt 5G

Werk je regelmatig onderweg? Dan hebben we goed nieuws voor je. De nieuwe iPad Air kan namelijk overweg met 5G-internet. Deze opvolger van 4G biedt sneller mobiel internet en heeft ook een grotere capaciteit. Met andere woorden: er kunnen meer apparaten mee verbonden zijn, voordat de snelheid afneemt.

5G rolt de komende jaren steeds breder uit in Nederland en daarmee is de iPad Air 2022 beter voorbereid op de toekomst. Het vorige model kan enkel met 4G (LTE) overweg.

Dat gezegd hebbende, Apple verkoopt twee versies van de iPad Air: een mét en een zonder mobiel internet. Het instapmodel kan alleen overweg met wifi. Wanneer je ook onderweg verbonden wil blijven moet je (voor een meerprijs) het model dat met wifi én 5G overweg kan op de kop tikken. Daarover later meer.

Lachen naar de (selfie)camera

Achterop hebben de iPad Air 2022 en iPad Air 2020 dezelfde camera: een 12 megapixel-groothoeklens. Aan de voorkant gaat die vlieger echter niet op. Het nieuwe model heeft namelijk een 12 megapixel-selfiecamera, terwijl de iPad Air uit 2020 het met een 7 megapixel-exemplaar moet doen.

iPad Air 2022

De camera van de nieuwe iPad Air is dus beter. Bijkomend voordeel is dat je nu met Center Stage (Middelpunt in het Nederlands) aan de slag kunt. Deze functie zorgt ervoor dat je tijdens het videobellen altijd in beeld blijft. Dat doet Center Stage door jou continu centraal te stellen. De vorige iPad Air heeft deze functie niet.

Design: nauwelijks veranderd

De iPad Air die in 2020 uitkwam was een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger uit 2019. Het hele design ging namelijk op de schop. De iPad Air van 2020 is overduidelijk geïnspireerd op de iPad Pro en heeft bijvoorbeeld dunne schermranden. Dat is mogelijk door de vingerafdrukscanner, met daarin Touch ID, naar de aan-/uitknop op de zijkant te verplaatsen.

Dit jaar heeft Apple het dan ook rustiger aan gedaan. De iPad Air 2022 lijkt als twee druppels water op zijn voorganger en is vrijwel identiek. Vrijwel, inderdaad. Het enige verschil zit ‘m namelijk in de kleurkeuze. In onderstaande tabel hebben we de kleuropties van beide modellen met elkaar vergeleken.

Kleuren iPad Air 2022 Kleuren iPad Air 2020 Spacegrijs Spacegrijs Roze Roségoud Paars Groen Blauw Hemelsblauw Sterrenlicht Zilver

iPad Air 2022 iPad Air 2020

Prijzen

Tot slot verschillen het oude en nieuwe model ook in prijs. De iPad Air 2022 is een paar tientjes duurder dan zijn voorganger, welke versie je ook kiest.

Prijzen iPad Air 2022

64GB: 698,50 euro

(5G-model kost 868,50 euro)

(5G-model kost 868,50 euro) 256GB: 868,50 euro

(5G-model kost 1038,50 euro)

Prijzen iPad Air 2020 (bij verschijning)

64GB: 669 euro

(4G-model kost 809 euro)

(4G-model kost 809 euro) 256GB: 839 euro

(4G-model kost 979 euro)

Een klein softwaredetail

Tot slot is er nog een klein verschil tussen beide iPad Airs. Het nieuwe model draait namelijk standaard op iPadOS 15, de nieuwste versie van het besturingssysteem. De iPad Air 2020 kwam met iPadOS 14 aan boord uit de doos.

Omdat een iPad doorgaans zo’n vijf à zes met software-updates wordt ondersteund, kun je ervanuit gaan dat de nieuwe Air iets toekomstbestendiger is dan zijn voorganger.

Conclusie: iPad Air 2022 vs iPad Air 2020-vergelijking

De iPad Air 2022 ziet er bijna precies hetzelfde als zijn voorganger, maar schijn bedriegt. Het nieuwe model is met name onder de motorkap flink verbeterd. De iPad Air 2022 heeft een veel krachtigere chip, kan overweg met 5G en heeft een iets betere selfiecamera.

Daartegenover is het nieuwe model ook duurder geworden. Bovendien kan de iPad Air van 2020 nog heel goed meekomen. Heb je momenteel het oude model? Dan is er waarschijnlijk weinig reden om te upgraden. Alleen wanneer je een echte powergebruiker bent loont het mogelijk om de overstap te maken. Het nieuwe model is immers veel krachtiger.

iPad Air 2022 kopen

Ga je de iPad Air 2022 kopen? De pre-order start op vrijdag 11 maart, waarna-ie een week later daadwerkelijk uitkomt. Via onderstaande prijsvergelijker vind je gemakkelijk en snel de beste deal voor jou. Of je gebruikt de pre-order links eronder.

