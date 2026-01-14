Refurbished iPad Air 2020 kopen: dit zijn de beste aanbiedingen

De refurbished iPad Air 2020 is een fantastisch apparaat en nog altijd relevant, ook al is hij inmiddels een paar jaartjes oud. Met onze prijsvergelijker vind je eenvoudig de beste deals van het moment.

Refurbished betekent dat het apparaat een vorige eigenaar heeft gehad, maar is niet hetzelfde als tweedehands. Het toestel is namelijk volledig nagekeken, schoongemaakt en indien nodig gerepareerd. Je krijgt ook weer garantie bij je aankoop.

Voor wie is een refurbished iPad Air 2020 geschikt?

Mensen die een refurbished iPad Air 2020 kopen, zijn op zoek naar een snelle laptop waar ook wat zwaardere applicaties op kunnen draaien. Omdat hij refurbished is, zijn er aan de buitenkant mogelijk wat gebruikerssporen te zien. Omdat je daarom ook flink bespaart op de aanschafprijs, vind je dat niet zo erg.

Wat is de kwaliteit van refurbished?

De refurbished iPad Air 2020 komt in drie verschillende kwaliteitscategorieën met betrekking tot de gebruikerssporen.

De binnenkant is bij elke categorie altijd 100% in orde. De tablet werkt en functioneert zoals je mag verwachten als je hem als nieuw had gekocht. De categorieën slaan op de buitenkant.

Als nieuw: De buitenkant ziet er helemaal goed uit. Als niemand je zou vertellen dat dit geen nieuw exemplaar is, was je er zelf ook niet achter gekomen. Wellicht dat je na heel goed zoeken ergens net een klein krasje vindt, maar dan zijn we wel aan het muggenziften. Lichte gebruikerssporen: Je ziet kleine krasjes of vlekjes maar geen heftige schade. Als een tablet een jaar lang normaal gebruikt is, verwacht je wat kleine imperfectheden. Voor de meeste mensen die voor refurbished producten kiezen, vinden dit geen probleem. Zware gebruikerssporen. Je ziet duidelijk dat het product gebruikt is. De krassen en/of deukjes zijn groter en duidelijker. Op deze categorie bespaar je uiteraard het meest, omdat de prijzen lager zijn.

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