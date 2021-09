iPad (2021) vs iPad (2020): alle verschillen op een rij

Apple bracht onlangs een nieuwe instap-tablet uit. Het is de negende generatie iPad, ook wel de iPad 2021 genoemd. Maar wat zijn de verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger?

iPad 2021 vs iPad 2020: de verschillen

De iPad line-up bestaat uit vier verschillende modellen. De iPad mini is handzaam, de iPad Pro richt zich op de professionele gebruiker en de iPad Air wordt beschouwd als de gulden middenweg. De Air heeft een groter scherm dan de mini, maar is niet zo duur en geavanceerd als de iPad Pro.

Daarnaast verkoopt Apple een ‘gewone’ iPad. Het is de goedkoopste tablet die het bedrijf verkoopt en hij heeft leuke verbeteringen gekregen. Er is bijvoorbeeld een snellere processor, betere camera en een beter scherm. In dit artikel gaan we in op de verschillen tussen de iPad 2021 en iPad 2020.

1. Ontwerp

Apple gaf zijn instap-tablet leuke verbeteringen, maar de looks zijn vertrouwd. Terwijl Apple de iPad mini onlangs in een modern jasje stopte, moet de iPad 2021 het nog steeds doen met het traditionele design. De thuisknop met Touch ID zit er dus nog steeds – en ook de relatief brede randen zijn nog aanwezig.

Verder zijn de iPad 2021 en iPad 2020 nagenoeg identiek. Nagenoeg, want er is een klein verschil in kleur. Bij de zilveren uitvoering is de voorkant zwart; bij de vorige generatie was dat nog wit. Verder heb je opnieuw de keuze uit spacegrijs. De gouden kleuroptie is verdwenen.

2. Scherm: True Tone

Beide modellen zijn uitgerust met een 10,2-inch Retina-display, met een resolutie van 2160 x 1620 pixels en een pixeldichtheid van 264 ppi. Maar er is één belangrijk verschil: het scherm van de iPad 2021 ondersteunt True Tone.

True Tone-technologie past de kleurtemperatuur van het scherm aan op jouw omgeving. Dit zorgt ervoor dat de kleuren er natuurlijker uitzien. Gebruik je de iPad bijvoorbeeld ‘s avonds bij een lamp, dan zal het scherm de gele kleur lichtjes overnemen. Ga je met de iPad op een bewolkte dag naar buiten, dan kleurt het scherm juist blauwer en koeler.

De functie is al jaren aanwezig bij de andere iPad-modellen en de iPhone, maar vindt dus voor het eerst zijn weg naar de instap-tablet.

3. Krachtigere processor

De negende generatie iPad maakt een sprongetje als het gaat om processorkracht. Er zit een A13 Bionic-chip in, die Apple eerder voor de iPhone 11 (Pro) en iPhone SE had ontwikkeld. Volgens Apple maakt de processor de iPad 2021 zo’n twintig procent sneller dan de iPad 2020. Ook is de chip energiezuiniger.

Het verschil in kracht is niet enorm, maar bij sommige taken kun je het merken. Bijvoorbeeld bij het monteren van video’s, of toepassingen met augmented reality. Ook maakt het de iPad weer iets toekomstbestendiger, want waarschijnlijk ontvangt de tablet een jaar langer software-updates.

4. Camera: beter met videobellen

Nu we steeds meer zijn gaan videobellen, is de selfiecamera belangrijker geworden. Daarom heeft Apple de voorste camera van de iPad 2021 een flinke upgrade gegeven. Terwijl je het voorheen moest doen met 1,2 megapixel, heeft de voorste camera nu tien keer zoveel pixels. Deze 12-megapixelcamera heeft een ultragroothoeklens, wat betekent dat je veel meer in een frame kunt vastleggen.

Video’s opnemen gaat met die camera ook beter: de resolutie is met 1080p iets hoger dan voorheen (720p). Zo ben je bij videogesprekken scherper op beeld. Ook nieuw is de functie Middelpunt. Deze maakt gebruik van de ultragroothoeklens en machine learning om je tijdens het videobellen gecentreerd in het frame te houden.

Aan de achterste camera veranderde Apple niets, want de nieuwe iPad 2021 heeft opnieuw een 8-megapixelcamera. Daarmee is de selfiecamera dus opvallend genoeg beter dan de achterste lens.

5. Specificaties: weinig verschillen

Verder zijn er bijna geen verschillen tussen de iPad 9 en iPad 8. Ze hebben allebei een Lightning-poort, zijn compatibel met de oudere Apple Pencil (eerste generatie) en je kunt er het Smart Keyboard op aansluiten.

De batterijduur is ook ongewijzigd. Volgens Apple kun je er op één lading ongeveer 10 uur op internetten via wifi, of video’s bekijken. Via een mobiel datanetwerk is dat 9 uur. Verder hebben de iPads twee speakers en is er ondersteuning van Bluetooth 4.2.

iPad 2021 kopen

Wil je de iPad 2021 kopen? De instap-tablet heeft een startprijs van 389 euro. Dat is dezelfde prijs als de iPad 2020 vorig jaar had. Wil je ook zonder een wifi-verbinding het internet op, dan heb je de versie met 4G (Apple noemt het Wifi + Cellular) nodig. Deze iPad kost 529 euro. Standaard heeft de iPad 64GB opslag, maar dit kun je uitbreiden naar 256GB.

