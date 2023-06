iPadOS 17 ondersteuning: deze iPads mogen nog een jaartje mee

Apple heeft iPadOS 17 aangekondigd! Helaas komt de update niet naar alle iPads. Wij vertellen je welke iPads iPadOS 17 wel krijgen (én welke juiste niet).

Apple onthult iPadOS 17

Tijdens de WWDC van dit jaar heeft Apple een nieuwe update voor je iPad onthuld. Met iPadOS 17 komen er een aantal toffe nieuwe functies naar je iPad. Het is straks eindelijk mogelijk om (interactieve) widgets toe te voegen aan het vergrendelscherm en je krijgt de keuze uit verschillende klokken. Daarnaast komt de Gezondheid-app naar je iPad, zodat je geen iPhone meer nodig hebt om je gezondheidsgegevens te zien.

Veel functies die we in iOS 16 naar de iPhone zagen komen, verschijnen nu in iPadOS 17 op de iPad. Zo is het ook eindelijk mogelijk om widgets toe te voegen aan het beginscherm en is Live activiteiten straks beschikbaar op de iPad. Toch komen deze nieuwe functies niet voor iedereen beschikbaar, want een aantal iPads mist ondersteuning voor iPadOS 17.

iPadOS 17 ondersteuning

Doorgaans ontbreekt bij het uitbrengen van een nieuwe iPadOS-versie de ondersteuning voor de update bij een oudere generatie iPad. Dat is dit jaar niet anders, zo is het niet mogelijk om iPadOS 17 te installeren op de vijfde generatie iPad. Ben je benieuwd of jouw iPad wél ondersteuning heeft voor de nieuwe iPadOS-update? Dit zijn de iPads waarop iPadOS 17 te downloaden is:

Is iPadOS 17 niet te downloaden op jouw iPad? Maak je dan geen zorgen, want Apple brengt nog steeds beveiligingsupdates uit voor oudere iPads. Er komen dan geen nieuwe functies meer naar de tablet, maar de beveiliging van de iPad komt niet in gevaar. Zo zijn je gegevens op een oudere iPad dus nog steeds goed beveiligd.

Nog even geduld: iPadOS 17 verschijnt in het najaar

De bètaversie van iPadOS 17 is inmiddels al beschikbaar voor ontwikkelaars. Volgende maand verschijnt er dan een openbare bètaversie van de update. Het grote publiek moet nog even wachten, want de definitieve versie van iPadOS 17 verschijnt pas in het najaar. Vorig jaar verscheen iPadOS 17 op 12 september, we kunnen de nieuwe software-update dit jaar dus rond dezelfde datum verwachten.

Heeft jouw iPad geen ondersteuning meer voor de nieuwe iPadOS 17-update? Of ben je toe aan een nieuwe en snellere iPad? De iPad Pro 2022 is de beste iPad van dit moment. Als je die te duur vindt is de iPad Air 2022 een goed alternatief. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

