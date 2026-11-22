Kijk je graag naar de nieuwste bioscoopfilms, maar plof je daarvoor liever thuis op de bank? Dan ben je bij deze streamingdienst aan het juiste adres!

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Bij deze streamingdienst zie je bioscoopfilms het snelst

Is er een nieuwe film in de bioscoop die je graag wilt zien? Dan moet je meestal even geduld hebben voordat je de film thuis kunt bekijken. Meestal verschijnt een bioscoopfilm eerst op diensten waar je de film los kunt kopen of huren. Pas daarna komt hij op de streaming-sites met een abonnement beschikbaar.

Uit onderzoek is gebleken dat je bij Disney Plus gemiddeld het minst lang hoeft te wachten om bioscoopfilms thuis te kunnen kijken. De streamingdienst doet er gemiddeld slechts 26 dagen over om een film na de digitale verkooprelease aan het abonnement toe te voegen.

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Voor populaire films moet je soms langer wachten

Voor het onderzoek is gekeken naar films die in 2025 in Britse bioscopen verschenen. Een kwart van de onderzochte films was binnen 31 dagen na de première al digitaal te koop of te huur. Bij slechts tien procent duurde dat langer dan zestig dagen.

Disney Plus en Paramount Plus lijken grote bioscoophits vooral te gebruiken om nieuwe abonnees te trekken. Amazon Prime Video pakt dat anders aan. Films die goed worden verkocht en verhuurd, verschijnen daar vaak pas veel later in het streaming-abonnement.

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Dit kost Disney Plus per maand

Het fijne is dat Disney Plus ook lang niet de duurste streamingdienst is. Je sluit in Nederland al een abonnement af voor 6,99 euro per maand en soms hebben ze ook speciale aanbiedingen. Maar je krijgt dan wel reclame te zien tijdens het kijken.

Wil je liever zonder reclame kijken? Dan betaal je 10,99 euro per maand. Voor het Premium-abonnement, waarmee je onder meer in 4K kijkt, betaal je 15,99 euro per maand. Bij Netflix betaal je overigens ook 15,99 euro per maand.

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Wil je naast Disney Plus ook eens een andere streamingdienst proberen? Dan vind je hieronder een overzicht van de populairste aanbieders!