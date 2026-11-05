iOS 27.3 brengt twee veranderingen naar iCloud: dit merk jij daarvan

Apple voert met iOS 27.3 belangrijke veranderingen door voor iCloud – we laten je zien welke dit zijn en wat het voor jou gaat betekenen.

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iOS 27.3 brengt twee veranderingen naar iCloud

Apple gaat met iOS 27.3 anders om met bestanden en foto’s in iCloud die je via een openbare link deelt. Dat heeft gevolgen voor je privacy, ook als je extra beveiliging hebt ingeschakeld. Dit verandert er:

De belangrijkste verandering heeft te maken met de manier waarop je bestanden deelt. Via iCloud kun je foto’s en documenten op twee manieren beschikbaar maken: alleen voor personen die je zelf uitnodigt (Mensen die je kiest), of voor iedereen die over de link beschikt (Iedereen met de link). Vooral die tweede optie verandert met iOS 27.3. Apple gaat bestanden die je via een openbare link deelt, controleren op schadelijke inhoud. Het gaat bijvoorbeeld om foto’s in iCloud Foto’s en documenten in iCloud Drive.

Wat Apple precies onder schadelijke inhoud verstaat, is niet duidelijk. Wel geeft Apple aan dat het met iOS 27.3 maatregelen kan nemen wanneer gedeelde bestanden vanuit iCloud als schadelijk worden aangemerkt. Zo kan het bedrijf bestanden weigeren, aanpassen of verwijderen. In ernstige gevallen kan Apple zelfs een Apple-account blokkeren of uitschakelen. Indien nodig kan zelfs de politie worden ingeschakeld.

2. Bestanden niet langer end-to-end versleuteld

De tweede verandering is minstens zo belangrijk voor je privacy. Zodra je een bestand deelt via de optie ‘Iedereen met de link’, is het bestand niet langer end-to-end versleuteld. Dat geldt zelfs wanneer je Geavanceerde gegevensbescherming hebt ingeschakeld.

Het betekent dat Apple toegang kan krijgen tot de gedeelde inhoud om de controle uit te voeren. Dit is overigens niet nieuw voor openbare links: iedereen die de link heeft, inclusief Apple, kan de inhoud bekijken. Met iOS 27.3 maakt Apple nu expliciet dat het de bestanden die op deze manier vanuit iCloud worden gedeeld ook daadwerkelijk gaat controleren.

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Dit betekent het voor jou

De nieuwe regels in iOS 27.3 gelden niet voor alles wat je in iCloud bewaart. Bestanden die je niet deelt, vallen hier niet onder. Ook wanneer je kiest voor delen met specifieke personen, geldt de nieuwe controle niet. Wil je voorkomen dat Apple toegang krijgt tot gedeelde bestanden? Kies dan bij het delen voor specifieke personen in plaats van iedereen met de link.

De veranderingen komen met iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 en visionOS 27.3. Deze updates worden waarschijnlijk in december 2026 uitgebracht. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!