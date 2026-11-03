Apple kondigt binnenkort nieuwe iPhone-functies aan (met deze update)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
3 november 2026, 11:00
2 min leestijd
Apple kondigt binnenkort nieuwe iPhone-functies aan (met deze update)

Apple heeft de nieuwste softwareversie pas net uitgebracht voor de iPhone, maar werkt nu al aan meer functies. Deze veranderingen komen eraan!

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iOS 27.3

Apple werkt aan de volgende update voor je iPhone! Op maandag 26 oktober bracht Apple iOS 27.2 uit, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone kwamen. Volgens geruchten kunnen we binnenkort al meer nieuwe functies verwachten, want het bedrijf is begonnen met het ontwikkelen van iOS 27.3. Die update staat voor december op de planning, maar de eerste testversie van iOS 27.3 verschijnt al veel eerder.

iOS 27.3 release: op deze datum komen meer functies naar je iPhone

iOS 27.3 release: op deze datum komen meer functies naar je iPhone

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Het is de verwachting dat iOS 27.3 bèta 1 op ieder moment kan verschijnen. Apple brengt de eerste testversie vaak een aantal weken voor de definitieve update uit, zodat ontwikkelaars vast aan de slag kunnen met de eerste functies. De eerste testversie is doorgaans ook het moment dat Apple een reeks nieuwe features onthult voor de iPhone. We hoeven dus niet lang te wachten op die aankondiging, want iOS 27.3 bèta 1 komt waarschijnlijk deze week nog uit.

iOS 27.3

Nieuwe functies

Het is de verwachting dat de Gezondheid-app in ieder geval op de schop gaat in iOS 27.3. De nieuwe versie van de Gezondheid-app is eerder al opgedoken in een testversie van iOS 27.2, maar werd uiteindelijk toch uitgesteld. De kans is groot dat de nieuwe interface wel beschikbaar komt in iOS 27.3. In de nieuwe Gezondheid-app maakt Apple onderscheid tussen drie tabbladen, zodat je alle functies veel gemakkelijker terugvindt in de applicatie.

Apple heeft overigens al de eerste functies van iOS 27.3 aangekondigd. Meer functies van Apple Intelligence komen beschikbaar in China. Daarnaast wordt Siri AI uitgerold in meer talen, maar daar merken we in Nederland en België weinig van. Apple heeft dus vooral functies aangekondigd die in de rest van de wereld beschikbaar komen, voor relevantere features in Europa moeten we wachten op de eerste testversie van iOS 27.3.

apple intelligence siri

Release van de volgende Apple-update

Waar iOS 27.3 bèta 1 ieder moment kan verschijnen voor ontwikkelaars, werkt Apple aan nóg een softwareversie die veel eerder beschikbaar komt. Volgens geruchten komt het bedrijf binnenkort met iOS 27.2.1, waarmee vooral belangrijke problemen in de software worden verholpen. Met de update voert Apple naar verluidt een aantal verbeteringen door in de beveiliging, die mogelijk vooral gericht zijn op de iPhone Duo.

Gezondheid-app in iOS 27.2: zo ziet de nieuwe iPhone-app eruit

Gezondheid-app in iOS 27.2: zo ziet de nieuwe iPhone-app eruit

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Naast iOS 27.2.1 staat ook macOS 27.2.1 op de planning, die update lost eveneens belangrijke beveiligingsproblemen op. Beide softwareversies kunnen ieder moment verschijnen, dus houd je Apple-apparaten vanavond goed in de gaten. Apple brengt updates doorgaans uit rond 19.00 uur Nederlandse tijd. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!

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