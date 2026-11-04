iOS 27.3 bèta 1 is uit – met maar liefst 14 (!) nieuwe functies voor je iPhone

Apple heeft een nieuwe testversie voor de iPhone uitgebracht! Deze nieuwe functies komen naar je iPhone met iOS 27.3 bèta 1.

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iOS 27.3 bèta 1

De eerste testversie van iOS 27.3 is beschikbaar! Apple heeft iOS 27.3 bèta 1 uitgebracht voor ontwikkelaars. De eerste testversie van een update is traditiegetrouw ook hét moment waarop Apple nieuwe features voor je iPhone onthuld. Het is inmiddels duidelijk dat iOS 27.3 een hele grote update voor je iPhone wordt, want Apple introduceert maar liefst veertien nieuwe functies. Dit zijn ze!

1. Verticale tabbladen in Safari

Safari krijgt in iOS 27.3 een nieuwe indeling met verticale tabbladen. Je ziet je geopende websites voortaan aan de linkerkant van het scherm, in plaats van in een horizontale balk. Safari toont standaard pictogrammen, maar je kunt de balk verbreden om ook de namen van websites te bekijken. De nieuwe indeling werkt samen met tabgroepen en de automatische sorteerfunctie van Apple Intelligence. Je schakelt verticale tabbladen eenvoudig in via de instellingen van Safari.

2. Adaptieve donkere modus in Safari

Safari krijgt een adaptieve donkere modus voor websites die zelf geen donkere weergave aanbieden. De browser past lichte achtergronden, tekstkleuren en andere onderdelen automatisch aan wanneer je de donkere modus gebruikt. Safari kan zelfs afbeeldingen, logo’s en schaduwen aanpassen om de leesbaarheid te verbeteren. Je bepaalt zelf of je de functie voor alle websites of alleen voor specifieke pagina’s gebruikt. Websites met een eigen donkere modus behouden hun oorspronkelijke vormgeving.

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3. Gezondheid-app

In iOS 27.3 keert de vernieuwde Gezondheid-app met een overzichtelijkere indeling terug. De app krijgt twee nieuwe onderdelen die meer inzicht geven in je dagelijkse gezondheid en ontwikkelingen op langere termijn. Het tabblad Inzichten toont recente gegevens zoals je hartslag, slaapscore, activiteitsringen en andere gezondheidswaarden. Apple Intelligence gebruikt deze informatie om persoonlijke aanbevelingen te doen op basis van je doelen en activiteiten. Het is nog niet bekend of de nieuwe Gezondheid-app direct beschikbaar komt in Nederland en België.

4. Gezondheidsleeftijd

De Gezondheid-app krijgt een nieuwe functie met de naam Health Age, waarmee Apple je gezondheidsleeftijd berekent. De functie vergelijkt je lichamelijke conditie met je werkelijke leeftijd aan de hand van verschillende gezondheidsgegevens. Apple gebruikt hiervoor onder andere je rusthartslag, slaapgegevens, hartslagvariabiliteit, VO2-max en bepaalde bloedwaarden. Het nieuwe tabblad Levensduur beoordeelt je gezondheid binnen zeven categorieën, waaronder slaap, hartgezondheid, voeding en beweging. Je kunt aanvullende conditietests uitvoeren met de camera van je iPhone om de beoordeling verder te verbeteren.

5. iPhone Duo met één hand bedienen

Apple introduceert in iOS 27.3 de functie Bereikbaarheid voor de iPhone Duo. Hiermee verplaats je de inhoud van het buitenste scherm tijdelijk naar links of rechts, zodat je knoppen makkelijker met je duim bereikt. Een korte veegbeweging vanaf de linker- of rechterrand activeert de aangepaste schermweergave. De functie helpt vooral wanneer je de iPhone Duo met één hand gebruikt. Je kunt Bereikbaarheid in- of uitschakelen via de toegankelijkheidsinstellingen van je iPhone.

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6. Aangepast toetsenbord voor de iPhone Duo

Het toetsenbord op het buitenste scherm van de iPhone Duo krijgt bovendien kleine aanpassingen. Apple verwisselt de posities van de emoji- en cijfertoetsen en verandert de plaatsing van de microfoon- en entertoets. De toetsen worden iets hoger en smaller, terwijl de spatiebalk juist meer ruimte krijgt. Apple maakt de letters op de toetsen kleiner en gebruikt een minder dik lettertype. Met deze wijzigingen wil Apple het typen op het kleinere schermformaat van de iPhone Duo verbeteren.

7. Stand-by wordt uitgebreid

Apple breidt de Stand-by-modus uit met verschillende nieuwe mogelijkheden voor alle iPhones die iOS 27 ondersteunen. Je kunt kiezen uit vernieuwde analoge en digitale klokken met meer instellingen voor kleuren en aanvullende informatie. De update voegt nieuwe weergaven voor het weer en je agenda toe en verbetert de bestaande fotoweergave. Deze wijzerplaten kenden we al van de iPhone Duo, maar komen nu ook op andere iPhones beschikbaar.

8. Selfie Sing in Apple Music

Apple Music krijgt met iOS 27.3 een nieuwe functie onder de naam Selfie Sing. Hiermee maak je een video van jezelf terwijl je meezingt met een nummer via Apple Music Sing. Je opent een geschikt liedje en tikt op het camerapictogram om de opname te starten. Apple biedt verschillende mogelijkheden om je stem in de karaokevideo aan te passen. Je kunt het eindresultaat vervolgens delen met vrienden of plaatsen op sociale media.

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9. Freeform

Apple breidt Freeform uit met meer opties voor het maken van vormen en het toevoegen van afbeeldingen. Je kunt met een tekstbeschrijving zelf een vorm laten genereren en deze daarna aanpassen. Met de nieuwe functie krijg je veel meer vrijheid bij het maken van vormen. Apple voegt eveneens nieuwe tekstopmaakopties en instelbare achtergrondkleuren voor borden toe. Voor het genereren van vormen heb je wel een abonnement op Apple Creator Studio nodig.

10. Bedieningspaneel

Het Bedieningspaneel krijgt in iOS 27.3 een verbeterde schakelaar voor VPN-verbindingen. Voorheen kon je met deze knop alleen de laatstgebruikte VPN-verbinding in- of uitschakelen. De nieuwe versie laat je rechtstreeks vanuit het Bedieningspaneel tussen verschillende VPN-verbindingen wisselen. Je hoeft daardoor niet meer telkens de Instellingen-app te openen om een andere verbinding te selecteren. Deze aanpassing maakt het beheer van meerdere VPN-diensten een stuk eenvoudiger.

11. Appbibliotheek

Apple verandert met iOS 27.3 een knop in de zoekfunctie van de Appbibliotheek. De knop met het woord ‘Annuleer’ maakt plaats voor een eenvoudig kruisje. Je kunt daarmee het zoeken afsluiten zonder een aparte tekstknop te gebruiken. Het is een hele kleine wijziging op je iPhone, want verder verandert Apple niets aan de manier waarop je apps in de Appbibliotheek zoekt.

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12. Apple Fitness Plus

Apple Fitness Plus krijgt een nieuwe trainingsfunctie met de naam Gym Strength. Deze functie stelt automatisch een persoonlijk krachttrainingsprogramma van vier weken voor je samen. Apple houdt rekening met je trainingsdoelen, ervaring, beschikbare tijd en fitnessapparatuur. Je krijgt daardoor een programma dat beter aansluit op je mogelijkheden en dagelijkse planning. Gym Strength helpt je om gestructureerd aan krachttraining te werken zonder zelf een volledig trainingsschema te maken.

13. Safari krijgt Global Privacy Control

Safari krijgt in iOS 27.3 een nieuwe privacyinstelling met de naam Global Privacy Control. Je vindt de optie bij de geavanceerde instellingen van de browser. Met deze functie kan Safari aan websites doorgeven dat je niet wilt dat zij je persoonlijke gegevens verkopen of delen voor bepaalde doeleinden. Websites kunnen dit signaal gebruiken om je privacyvoorkeur automatisch te verwerken. De daadwerkelijke werking hangt af van de website en de privacywetgeving die van toepassing is.

14. Weer-app

Apple voert in iOS 27.3 een aantal veranderingen door in de Weer-app. De kleine schuifregelaar waarmee je tussen verschillende weergegevens wisselt wordt aangepast naar de stijl van Liquid Glass. Hierdoor sluit de bediening beter aan op de vernieuwde vormgeving van iOS 27. Apple verbetert eveneens de manier waarop de app neerslag in het komende uur weergeeft. Het gaat om kleine veranderingen, waarmee de Weer-app beter past bij de rest van de nieuwe interface met Liquid Glass.

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Release van iOS 27.3

Apple brengt met iOS 27.3 veel veranderingen naar je iPhone. Ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met alle nieuwe features, de officiële release laat nog even op zich wachten. Het is de verwachting dat iOS 27.3 dit jaar nog verschijnt, vermoedelijk komt de update halverwege december uit. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!