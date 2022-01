Face ID met een mondkapje: werkt dat een beetje?

Met iOS 15.4 kun je straks Face ID gebruiken terwijl je een mondkapje draagt. De grote vraag is natuurlijk: werkt dat een beetje? De nieuwe software is nog niet officieel beschikbaar, maar er is wel al een publieke bèta (testversie). Wij hebben het daarom voor je onderzocht.

Face ID met een mondkapje getest

Nu we allemaal al bijna twee jaar regelmatig mondkapjes dragen, is Face ID niet altijd even handig. Apple kwam eerder met een oplossing om je iPhone tóch te kunnen ontgrendelen als je gezicht half bedekt is, maar daar had je een Apple Watch voor nodig. De nieuwe methode is een stuk simpeler.

Na het installeren van iOS 15.4 krijg je de optie om Face ID met een mondkapje te gebruiken. Als je een iPhone 12 of iPhone 13 hebt tenminste, want met oudere modellen werkt het helaas (nog?) niet. Apple waarschuwt wel dat de gezichtsherkenning op deze manier iets minder nauwkeurig is dan wanneer je hele gezicht wordt gescand. De nieuwe versie focust alleen op het gebied rond je ogen.

Als je daarmee kunt leven, dien je Face ID opnieuw in te stellen. Brildragers moeten zelfs twee scans uitvoeren: eentje met en eentje zonder bril. Het goede nieuws is dat het ontgrendelden daarna vrijwel even goed gaat als zónder masker.

Zo werkt Face ID met een mondkapje net zo snel als de normale versie. Bovendien kun je de gezichtsherkenning ook gebruiken om wachtwoorden in te vullen en om af te rekenen met Apple Pay. Dat kon met de Apple Watch-methode niet. Het is bijzonder fijn om in de supermarkt gewoon weer te betalen door je je iPhone naast het pinapparaat te houden.

Toch zijn er wel een paar beperkingen. Zo is de hoek waaronder je Face ID kunt gebruiken iets kleiner als je een mondkapje draagt. Simpel gezegd dien je je iPhone recht voor je gezicht te houden. Als je een zonnebril draagt, werkt de nieuwe methode helemaal niet. Die zul je dus even af moeten zetten.

Meer over iOS 15.4

Wanneer Apple iOS 15.4 officieel uitbrengt, weten we op dit moment niet. Vermoedelijk gaat dat nog wel een poosje duren. De eerste publieke bèta is immers pas net uitgebracht en Apple schaaft vaak weken of zelf maanden aan nieuwe versies van de software.

Tenzij je weet wat je doet en kunt leven met potentiële bugs, raden we je niet aan om de bèta’s te installeren. Maar het is fijn om te weten dat Face ID met een mondkapje goed werkt en het leven straks weer een stukje makkelijker maakt.

iOS 15.4 bevat overigens nog veel meer toffe nieuwe functies. Denk bijvoorbeeld aan Universal Control. Daarmee kun je het toetsenbord en trackpad van je Mac gebruiken om je iPad te bedienen. Ook krijg je er met iOS 15.4 weer nieuwe emoji bij.

