Eventjes geduld nog: Universal Control is uitgesteld tot voorjaar 2022

Met Universal Control van macOS Monterey en iPadOS 15 werken je iPad en Mac nog beter samen, maar helaas is de functie uitgesteld. Apple geeft aan dat je nog even geduld moet hebben tot het voorjaar van 2022.

Universal Control uitgesteld: nog even geduld

Jammer, maar helaas. Een van de tofste functies (vinden wij) van macOS Monterey en iPadOS 15 laat nog even wat langer op zich wachten. Apple geeft aan dat de functie pas in het voorjaar van 2022 beschikbaar zal zijn.

Oorspronkelijk zou Universal Control rond deze periode beschikbaar moeten zijn, maar daar is nu verandering in gekomen. In het onlangs verschenen macOS Monterey 12.1 was onder andere wel SharePlay te vinden, maar ontbrak enig spoor van Universal Control.

Met SharePlay kunnen gebruikers onder andere samen een film kijken of muziek luisteren, zonder dat ze bij elkaar in dezelfde ruimte zitten. De functie is al een tijdje beschikbaar op de iPhone en iPad, maar nu kunnen ook Mac-gebruikers van deze leuke feature genieten.

Wat is Universal Control en wat heb je eraan?

Met Universal Control kun je het toetsenbord en trackpad van een Mac gebruiken om je Mac én een iPad te bedienen. Het is natuurlijk al langer mogelijk om een iPad als tweede scherm voor je Mac te gebruiken met de SideCar-functie, maar met Universal Control wordt het allemaal nog beter (en makkelijker).

Je hoeft hiervoor niets in te stellen: een iPad dicht in de buurt van een MacBook of iMac zetten is genoeg. Hiervoor maakt de functie gebruik van bluetooth en de functie Handoff.

Bestanden verslepen met ‘drag-and-drop’

Het handige van Universal Control is dat je ook een bestand kunt aanklikken op het ene apparaat en weer op het andere los kunt laten. Zo is het bijvoorbeeld super eenvoudig om een foto van je Mac naar je iPad sturen door hem van het ene naar het andere scherm te slepen.

Universal Control is best wel een handige functie, toch? Gelukkig komt deze feature er in het voorjaar van 2022 aan. Nu is het alleen nog maar hopen dat Universal Control niet nog een keer wordt uitgesteld.

