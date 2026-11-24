Ben je van plan om de eerste vouwbare iPhone ooit te halen? Dan is dit hét moment, want de iPhone Duo is tijdens Black Friday 2026 maar liefst 323 euro goedkoper!

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iPhone Duo met Black Friday 2026

Wil jij de iPhone Duo halen, maar houdt het flinke prijskaartje je nog tegen? Je hoeft dan niet meer te wachten, want nu is hét moment om toe te slaan. Tijdens Black Friday is het toestel een stuk voordeliger in huis te halen. Combineer je de iPhone Duo met een abonnement, dan loopt je voordeel zelfs op tot 323 euro. Je krijgt naast de iPhone Duo nog een leuke extra, want binnen de maandprijs krijg je onbeperkte mobiele data én onbeperkt bellen en sms’en. Dit zijn de beste aanbiedingen voor de iPhone Duo bij Black Friday 2026:

iPhone Duo ruim 300 euro goedkoper

De iPhone Duo is allesbehalve een goedkope smartphone, maar dankzij Black Friday hoef je gelukkig niet de volle toestelprijs te betalen. Voor een los exemplaar betaal je momenteel op zijn minst 2.339,- euro. Ben je binnenkort toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dan is het slim om je nieuwe iPhone daarmee te combineren, want je krijgt dan vrijwel altijd meer korting. Zo ben je veel goedkoper uit zónder de hoofdprijs te betalen.

De laagste toestelkosten krijg je door bij Belsimpel voor een abonnement van KPN te kiezen. Je betaalt dan nog 2016 euro voor de iPhone Duo, waarmee je maar liefst 323 euro bespaart ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Kies je voor dit abonnement? Dan krijg je niet alleen onbeperkte mobiele data, maar ook onbeperkt bellen en sms’en. Het gaat om een één- of tweejarig abonnement, bereken hier wat je maandlasten zijn met de tijdelijke aanbieding:

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Liever Vodafone of Odido? Bespaar bijna 300 euro

Heb je een voorkeur voor Vodafone of Odido, dan ben je bij Belsimpel eveneens aan het juiste adres. In combinatie met een abonnement van Vodafone kost de iPhone Duo 2047 euro, waarmee je 292 euro bespaart. Kies je voor Odido, dan betaal je slechts 2022 euro voor het toestel en bespaar maar liefst 317 euro op de eerste vouwbare iPhone ooit. Dat is slechts zes euro meer dan de scherpste aanbieding met KPN.

Heb je thuis al een internetabonnement bij een van deze providers? Controleer dan of je in aanmerking komt voor klantvoordeel. Zo bespaar je niet alleen op de aanschaf van je nieuwe iPhone, maar profiteer je mogelijk ook iedere maand van extra korting of meer mobiele data. Klinkt dat goed? Hier krijg je de iPhone Duo tijdelijk veel goedkoper met mogelijk extra voordelen:

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iPhone Duo rechtstreeks bij de providers: tot 251 euro voordeel

Sluit je liever rechtstreeks bij een provider een abonnement af? Dan profiteer je tijdens Black Friday eveneens van ruim 200 euro voordeel op de iPhone Duo. KPN heeft van de drie providers de scherpste aanbieding. Je betaalt er 2088 euro voor het toestel en bespaart daarmee 251 euro ten opzichte van de losse toestelprijs. In vergelijking met Belsimpel ben je iets duurder uit, maar je kunt mogelijk wel profiteren van combinatiekorting met andere abonnementen bij KPN.

Odido volgt met een toestelprijs van 2125 euro, waarmee je 214 euro bespaart. Bij Vodafone betaal je 2136 euro en bedraagt je voordeel 203 euro. De providers hebben dus aantrekkelijke aanbiedingen, maar voor de laagste toestelkosten ben je bij Belsimpel nog altijd beter af. Heb je een abonnement bij Odido, Vodafone of KPN? Controleer dan eerst of je combinatievoordelen krijgt. Die kunnen vaak voor nóg meer korting zorgen, zeker tijdens Black Friday. Bekijk hier alle voordelen:

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iPhone Duo als los toestel kopen tijdens Black Friday

Ben je tevreden met je huidige abonnement of heb je een voordelige sim only-bundel die je graag wilt behouden? Dan kun je de iPhone Duo natuurlijk ook als los toestel aanschaffen. MediaMarkt heeft momenteel de laagste prijs: je betaalt er 2339 euro voor de smartphone. Dat is een behoorlijke prijs, maar je zit dan niet vast aan een nieuwe mobiel abonnement van één of twee jaar. Bekijk hier de tijdelijke aanbieding:

-21% iPhone Duo € 2.339,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 2.957,- MediaMarkt Naar deal

Wil je zoveel mogelijk besparen op je nieuwe iPhone? Combineer het toestel dan met een abonnement bij Belsimpel. Met KPN of Odido als provider loopt je voordeel op tot ruim 300 euro. Vergelijk wel de maandelijkse abonnementskosten, zodat je ook over de gehele looptijd voordelig uit bent. Het is vaak voordeliger om een abonnement van twee jaar af te sluiten, zodat je zoveel mogelijk geld bespaart op je volgende iPhone. Ben jij enthousiast over de iPhone Duo? Hier haal je de eerste vouwbare iPhone ooit:

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