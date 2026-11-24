Black Friday 2026 komt eraan en dat betekent dat de meeste Apple-producten in prijs zullen dalen. De grote vraag: hoeveel korting is écht een goede deal bij Black Friday? Wij hebben de prijzen van 2025 voor je onderzocht!

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Apple Black Friday 2026

November is bijna voorbij, dus dat betekent dat Black Friday voor de deur staat. Black Friday staat bekend om de hoge kortingen, maar bij Apple vallen die helaas vaak tegen. Winkels adverteren met aantrekkelijke aanbiedingen, terwijl de werkelijke prijsverlaging soms maar een paar procent bedraagt. Ben je van plan om een nieuwe iPhone of MacBook kopen? Dan moet je goed opletten, want de aanbiedingen lijken soms beter dan ze daadwerkelijk zijn.

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Het is daarom interessant om te kijken naar de prijzen van Apple-producten tijdens Black Friday in 2025. Op iPhoned staan de laagste prijzen altijd in onze prijsvergelijker, waarin we de prijzen van november 2025 hebben onderzocht. Uit een analyse van de prijzen van 495 Apple-apparaten blijkt dat slechts 104 uitvoeringen daadwerkelijk goedkoper waren tijdens Black Friday 2025. Dat komt neer op ongeveer 21 procent van alle onderzochte uitvoeringen. Bij de overige 79 procent was geen sprake van een echte prijsdaling volgens de gegevens uit ons onderzoek.

Zoveel korting is een goede aanbieding

De verschillen tussen Apple-producten waren behoorlijk groot. Vooral MacBooks werden tijdens Black Friday goedkoper, terwijl de kortingen op iPhones, iPads en Apple Watches vaak beperkt bleven. Uit ons onderzoek blijkt dat je bij vrijwel alle Apple-producten beperkte korting krijgt, zelfs met Black Friday. Onderstaande tabel geeft een indicatie van hoeveel korting je tijdens Black Friday 2026 moet krijgen voordat een aanbieding interessant wordt.

Apple-product Goede korting Uitstekende korting iPhone Vanaf 5 procent Vanaf 10 procent MacBook Air Vanaf 10 procent Vanaf 15 procent MacBook Pro Vanaf 5 procent Vanaf 10 procent iPad Vanaf 5 procent Vanaf 10 procent Apple Watch Vanaf 8 procent Vanaf 15 procent AirPods Vanaf 5 procent Vanaf 10 procent

De percentages in de tabel zijn gebaseerd op de aanbiedingen tijdens Black Friday 2025 in onze prijsvergelijker. Let wel op, want een hoge korting betekent niet automatisch dat je een goede deal te pakken hebt. Zo krijgen oudere Apple-producten vaak meer korting dan de nieuwste modellen, maar kunnen ze eerder in het jaar al voor een vergelijkbare prijs verkrijgbaar zijn geweest. Vergelijk de Black Friday-prijs daarom altijd met de prijzen van de afgelopen maanden. Zo zie je hoeveel je daadwerkelijk bespaart en of het verstandig is om tijdens Black Friday toe te slaan.

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Deze apparaten moet je (niet) in de gaten houden

Tijdens Black Friday kun je jouw volgende iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch en AirPods met korting in huis halen, maar houd er rekening mee dat de aanbiedingen waarschijnlijk minder hoog zijn dan je hoopt. Uit ons onderzoek blijkt dat je bij de iPhone vanaf 5 procent korting al te maken hebt met een goede aanbieding. Dat komt in de praktijk neer op een kleine aanbieding, maar heel veel hoger zijn de meeste acties niet.

Ben jij van plan om tijdens Black Friday 2026 je slag te slaan en een nieuw Apple-apparaat te kopen? Het is dan nog steeds een hele interessante periode om een nieuwe iPhone, iPad of ander apparaat met korting in huis te halen. Afhankelijk van het toestel kun je alsnog honderden euro’s korting krijgen. Twijfel je nog welk Apple-apparaat je het beste kunt halen tijdens Black Friday? Dit zijn de verwachtingen na onze analyse van de prijzen tijdens Black Friday 2025!

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iPhone: een kleine korting kan al interessant zijn

Voor iPhones ziet Black Friday er heel anders uit. Van de 157 onderzochte uitvoeringen werden er vorig jaar slechts 24 daadwerkelijk goedkoper. Vooral bij de Pro-modellen vielen de aanbiedingen tegen. Zo kregen de iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max geen echte korting. Een uitzondering was de iPhone 15 Pro Max met 256 GB opslag, die van 1275 naar 1032 euro daalde. Dat scheelde ruim 19 procent, dus dat was een relatief hoge aanbieding.

Bij een recente iPhone is een korting van 5 procent daarom al interessant. Een prijsverlaging van 10 procent of meer is een uitstekende aanbieding, zolang het toestel niet eerder al goedkoper was. Kijk vooral naar oudere generaties en Plus-modellen, want daar vielen vorig jaar de meeste interessante aanbiedingen te vinden. De nieuwe iPhone 18 Pro (Max) zal tijdens Black Friday 2026 waarschijnlijk een stabiele prijs houden, bij de iPhone 17 Pro (Max) of eerder worden wél prijsdalingen verwacht.

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iPad: de hoogste kortingen zitten niet bij de nieuwste modellen

Bij de iPad waren de verschillen tijdens Black Friday 2025 behoorlijk groot. Van de 144 onderzochte uitvoeringen kregen er slechts 25 een echte korting. Vooral oudere modellen werden flink goedkoper. Zo daalde de iPad uit 2022 met 256 GB opslag van 579 naar 389 euro, een korting van bijna 33 procent. Bij de nieuwere iPad Air uit 2025 bleef de hoogste korting beperkt tot 7,4 procent. Bij de iPhone en iPad zien we dus hetzelfde patroon, waarbij vooral eerdere toestellen afgeprijsd zijn.

Een korting van 5 procent kan bij een recente iPad dus al interessant zijn. Zie je een prijsverlaging van 10 procent of meer, dan is het verstandig om de aanbieding goed te bekijken. Oudere modellen krijgen soms veel meer korting, maar controleer altijd of een nieuwere iPad niet een betere aankoop is. Ben je niet op zoek naar het nieuwste van het nieuwste? Dan is Black Friday 2026 een heel interessant moment om een eerdere iPad te kopen.

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Apple Watch: let vooral op oudere generaties

Een nieuwe Apple Watch kopen tijdens Black Friday kan voordelig uitpakken, maar de generatie die je kiest maakt veel verschil. Van de 125 onderzochte uitvoeringen kregen er vorig jaar slechts 19 daadwerkelijk korting. De Apple Watch Ultra 2 was een opvallende uitzondering en daalde van 883 naar 679 euro, een korting van ruim 23 procent. Bij de nieuwere Apple Watch Ultra 3 bleef een echte prijsverlaging juist helemaal uit.

Een korting van 8 tot 10 procent is bij een recente Apple Watch al interessant. Voor oudere generaties kun je beter zoeken naar een korting van 15 procent of meer. Kijk dus niet automatisch naar het nieuwste model, want juist bij de voorgangers viel vorig jaar het meeste te besparen. Als het patroon zich herhaalt kunnen de Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 10 en Apple Watch Series 11 interessante keuzes zijn tijdens Black Friday 2026.

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AirPods: verwacht geen spectaculaire aanbiedingen

AirPods zijn populair tijdens Black Friday, maar de kortingen vielen vorig jaar behoorlijk tegen. Van de zeven onderzochte uitvoeringen kregen er slechts twee een echte prijsverlaging. De reguliere AirPods 4 daalden bijvoorbeeld van 119,95 naar 114 euro, een korting van slechts 5 procent. De AirPods Max in het groen werden iets aantrekkelijker geprijsd en gingen van 585 naar 529 euro.

Voor AirPods is een korting van 5 procent daarom al een aardig beginpunt. Bij 10 procent of meer korting wordt een aanbieding pas echt interessant. Vergelijk de prijs wel met die van eerdere maanden, want AirPods zijn regelmatig buiten Black Friday goedkoper verkrijgbaar. Ben je op zoek naar nieuwe AirPods? Dan is het ook verstandig om de providers in de gaten te houden, want die stunten vaak met gratis AirPods bij een sim only- of mobiel abonnement!

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