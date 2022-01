iOS 15.4 bèta 1 is uit: deze iPhone-functies komen eraan

Deze week bracht Apple iOS 15.3 uit en nu is er alweer aanleiding om vooruit te blikken op de volgende grote tussentijdse update. De nieuwe functies van iOS 15.4 zijn namelijk bekend, en dat zijn er veel!

iOS 15.4 bèta 1

Apple bracht zojuist de ontwikkelaarsbèta (een testversie) van iOS 15.4 uit, waardoor we nu al weten wat de volgende grote tussentijdse update van iOS 15 brengt. En terwijl er bij iOS 15.3 niets nieuws onder de zon was, heeft de volgende update veel te bieden. Dit zijn de nieuwe functies van iOS 15.4.

1. Face ID met mondkapje

In iOS 15.4 is er een optie om je iPhone te ontgrendelen terwijl je een mondkapje draagt. De techniek voor gezichtsherkenning gebruikt dan het gebied rond je ogen om je gezicht te herkennen. Apple waarschuwt dat het Face ID wel iets minder veilig maakt, maar veel mensen zullen blij zijn dat de optie er komt.

Helaas heb je er een relatief nieuwe iPhone voor nodig: een iPhone 12 (Pro) of iPhone 13 (Pro). Op oudere toestellen werkt Face ID met een mondkapje dus niet. De optie werkt overigens met een bril, maar niet met een zonnebril. Face ID met een mondkapje kan ook worden gebruikt om betalingen met Appel Pay te doen.

2. Nieuwe emoji’s

iOS-updates in de lente brengen vaak nieuwe emoji’s met zich mee, zo ook bij iOS 15.4. De bèta ondersteunt Emoji 14.0, waarmee de iPhone er 37 nieuwe emoji’s bij krijgt.

Nieuwe emoji’s zijn onder meer een smeltend gezicht, een emoji die door de vingers gluurt, een emoji die een saluut brengt, een emoji met een gestippelde lijn, een giechelende emoji, een groetende emoji, een emoji met een diagonale mond, een emoji die huilt van geluk, een trol, een zwangere man en meer.

Ook komen er veel handgebaren bij, zoals handen die het hartgebaar maken, een hand met de wijsvinger en duim gekruist en een hand die wijst naar de kijker. Verder ook te vinden in het nieuwe emoji-woordenboek: een mond waarbij er sensueel gebeten wordt op de lip, een nest met eieren, een leeg nest, een lotusbloem, speeltuin glijbaan, reddingsboei, lege batterij, röntgenfoto, bubbels en identiteitskaart.

3. Meldingen uitschakelen in Opdrachten

Met de Opdrachten-app kun je allerlei taken automatiseren. Zo stel je bijvoorbeeld in dat de iPhone automatisch de Flitsmeister-app opent wanneer je in de auto zit, of dat de lichten aanspringen als je uit je bed rolt.

Standaard krijg je een melding op je iPhone-scherm als Opdrachten in actie komt, maar vanaf iOS 15.4 is er de mogelijkheid om dit uit te schakelen. Werk je aan een ‘Persoonlijke automatisering’ in de Opdrachten-app, dan kun je ervoor kiezen om geen melding te krijgen wanneer een taak wordt geactiveerd. Om de optie te zien moet ‘Vraag vóór uitvoeren’ zijn uitgeschakeld.

4. Notitie bij wachtwoord

iCloud-sleutelhanger wordt weer iets uitgebreider. Er is een mogelijkheid om een notitie toe te voegen aan elk wachtwoord. Dit doe je in de Instellingen-app, bij ‘Wachtwoorden’. Tik op een account en kies ‘Voeg notities toe’.

5. Apps van derden met 120 Hz

De nieuwe iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben een scherm dat zich supersnel kan verversen: tot 120 Hz. Dat is twee keer sneller dan bij de andere iPhone-modellen. Met apps van Apple kan de verversingstechniek goed overweg, maar apps van derden ondersteunen het nog niet helemaal.

Volgens Apple kwam dit door een Core Animation-bug die in een toekomstige update wordt opgelost. Het lijkt erop dat iOS 15.4 die update is.

6. SharePlay sneller activeren

In apps die SharePlay ondersteunen, is er een optie om rechtstreeks vanuit het Deel-venster SharePlay te activeren. Hiervoor tik je op de groene SharePlay-knop en nodig je iemand uit. Met SharePlay deel je je scherm via FaceTime, zodat je bijvoorbeeld samen naar een aflevering van Apple TV+ kijkt, of tegelijk naar muziek van Apple Music luistert.

7. Universele Bediening

Universele Bediening is een functie die in iPadOS 15 had moeten verschijnen, maar is uitgesteld. In versie 15.4 lijkt de functie eindelijk zijn entree te maken. Met Universele Bediening kun je het toetsenbord en de muiscursor van je MacBook gebruiken om andere iPads en Macs te bedienen die aangemeld zijn met hetzelfde iCloud-account.

De functie is standaard ingeschakeld als je een iPad hebt met iPadOS 15.4 en een Mac met macOS Monterey 12.3.